　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她穿「性感國旗裝」遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟：韓粉不要再低能秀下限

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 她穿「性感國旗裝」遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟：韓粉不要再低能秀下線 。（圖／翻攝只是堵藍）

▲性感正妹遭到盜圖。（圖／翻攝只是堵藍，下同）

地方中心／綜合報導

盜圖就真的有點太不可取啦！一名正妹模特兒就在臉書發文抱怨，有韓粉沒有經過她們同意，就盜用她們穿著國旗裝的圖，將她們列為「韓家軍」，並在各大群組廣傳，讓她氣得大罵：「韓粉可以不要再低能秀下限了嗎？」

臉書粉絲專頁「只是堵藍」也分享了正妹的貼文，而從照片可見，穿著國旗裝的年輕正妹們的照片，被分享到各群組，但上頭卻標記了「女青年韓家軍」，讓正妹感到相當傻眼，氣得在臉書PO文大罵：「說我們是女青年韓家軍，真的超！級！噁！心！」。

▲▼ 她穿「性感國旗裝」遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟：韓粉不要再低能秀下線 。（圖／翻攝只是堵藍）

正妹表示，「韓粉可以不要再耍低能秀下限了嗎？這些明明就是我們這兩年元旦和雙十國慶，在新北市政府的活動的照片。對於我們來說，那就是一個政府活動的工作，我們不代表任何黨派或是特定的政治人物，但韓粉們偏要各種移花接木，把照片變成你們的宣傳照，把我們變成你們活動的代言人，還說我們是女青年韓家軍，真的超！級！噁！心！然後我是高雄人社團裡真的有人以為我們是韓粉，叫我們去中國酒店坐檯的，說我們奶子下垂的，雖然很討厭，但沒有什麼是被當成韓粉更丟臉的！！！」

▲▼ 她穿「性感國旗裝」遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟：韓粉不要再低能秀下線 。（圖／翻攝只是堵藍）

正妹更氣得說：「我知道是你們的面貌和素質無法拿來當宣傳，才要如此盜取我們的照片來使用。也知道是你們沒有半點辨讀視聽的能力，才會不查證就放任這些照片在你們的生活圈大肆轉傳，所以你們才會支持韓國瑜這種人。」

【更多新聞】

影／韓粉號召罷免白眼女神！7PUPU喊話：以霸凌市長為樂的議員　黃捷回應了

影／戰遍台北各大摩鐵！她12年「跟老闆壞壞」200次　爆料媒體還爽嗆：我是小三

天秤男噁喊：我想要妳　賞車21分鐘「重疊女業務」12次：想看妳脫黑絲襪

ET快訊
直播／館長登門道歉了！誤以為詹江村濫用職權
「師公才會丟筆」　潘恒旭嗆蘇貞昌：我屏東人沒聽過！不要硬掰
快訊／孫盛希半夜哭腫眼！哽咽宣布「分手7年男友」
瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿百片「衛生棉」：不是有錢就大爺
「韓市長錯了，君鴻被判死刑！」　君鴻記者會揭開歇業背後真相

關鍵字：辣模,性感,盜圖,韓粉,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「技術性干擾」但罷韓不會停！　兩社團宣布：連署書已破8萬份

韓國瑜主張「徵募併行」　國防部千字文打臉：現行制度

「虧雞」又來了！力挺「0到6歲國家養」　選市長就提挨批「講肖話」

快訊／誤以為詹江村濫用職權　館長登門道歉了

朱立倫直搗郭台銘發跡廟慈惠宮：媽祖是屬於全民的

她穿「性感國旗裝」遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟：韓粉不要再低能秀下限

韓國瑜快速拆農舍　林濁水：選總統比副總統偉大

「師公」才會丟筆！我是屏東人沒聽過　潘恒旭嗆蘇貞昌：不要硬掰

影／「韓市長錯了，君鴻被判死刑！」　君鴻國際酒店記者會揭歇業原因

蘇貞昌出席李承翰告別式摔筆？陳其邁：假訊息試圖誤導

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

「技術性干擾」但罷韓不會停！　兩社團宣布：連署書已破8萬份

韓國瑜主張「徵募併行」　國防部千字文打臉：現行制度

「虧雞」又來了！力挺「0到6歲國家養」　選市長就提挨批「講肖話」

快訊／誤以為詹江村濫用職權　館長登門道歉了

朱立倫直搗郭台銘發跡廟慈惠宮：媽祖是屬於全民的

她穿「性感國旗裝」遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟：韓粉不要再低能秀下限

韓國瑜快速拆農舍　林濁水：選總統比副總統偉大

「師公」才會丟筆！我是屏東人沒聽過　潘恒旭嗆蘇貞昌：不要硬掰

影／「韓市長錯了，君鴻被判死刑！」　君鴻國際酒店記者會揭歇業原因

蘇貞昌出席李承翰告別式摔筆？陳其邁：假訊息試圖誤導

叛逆汪妹不回家！盡責拉拉緊咬繩狂拉　「傻眼結局」上千人笑翻

「技術性干擾」但罷韓不會停！　兩社團宣布：連署書已破8萬份

《花木蘭》木須龍換角變「鳳凰」！網友齊崩潰：6大經典都不見

韓國瑜主張「徵募併行」　國防部千字文打臉：現行制度

《星光》賴銘偉在醒吾科大教書！　「想要唱到80歲」

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一送一」！星巴克夏日數位活動免費玩

「虧雞」又來了！力挺「0到6歲國家養」　選市長就提挨批「講肖話」

更新／印度巴士高速公路翻覆　5m摔河中至少29死…司機撞破護欄

快訊／誤以為詹江村濫用職權　館長登門道歉了

天心被小三嗆聲「像死魚」…床戰對話曝光　網驚：能播嗎？

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

政治熱門新聞

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇..

影／郭台銘：以為楊秋興是韓國瑜..

蘇貞昌被傳在告別式摔筆？真相看..

韓國瑜直播破3萬人　韓粉接本人..

力挺罷韓煎餅店　17分鐘百份賣..

「尋找威利」韓流版　空拍圖超驚..

倡「徵兵募兵」並行　韓國瑜提2..

郭台銘：蔡英文沒有勇氣收國旗帽

「師公」才會丟筆！潘恒旭：不要..

高雄店家罷韓　韓粉「護瑜」狂嗆

遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟

影／郭台銘砲國民黨：解釋清楚否..

蘇貞昌告別式摔筆　葉毓蘭：被抹..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜選總統因天意？陳其邁：韓市長活在不同的世界

高雄市長韓國瑜近日受媒體專訪時表示，參選總統除了天意、民意，還因為高雄市政很多被卡。對此，行政院副院長陳其邁8日表示，「我想韓市長活在不同的世界裡面」，高雄的補助是所有的縣市裡最多的，另外，韓市長要離開高雄，很多高雄市民認為跟他的競選承諾相違背，「不曉得他的天意到底是什麼？」

韓、郭最怕誰？蔡英文：他們比較怕我

韓國瑜向綠軍喊話　港媒1句話曝關鍵

影／郭台銘：幫高雄整治登革熱有什麼困難的

王定宇：潘恒旭吹牛吹的很保守

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

練喻軒微博最後一PO　全刪文避炒作

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面