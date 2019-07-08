她穿「性感國旗裝」遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟：韓粉不要再低能秀下限

▲性感正妹遭到盜圖。（圖／翻攝只是堵藍，下同）

地方中心／綜合報導

盜圖就真的有點太不可取啦！一名正妹模特兒就在臉書發文抱怨，有韓粉沒有經過她們同意，就盜用她們穿著國旗裝的圖，將她們列為「韓家軍」，並在各大群組廣傳，讓她氣得大罵：「韓粉可以不要再低能秀下限了嗎？」

臉書粉絲專頁「只是堵藍」也分享了正妹的貼文，而從照片可見，穿著國旗裝的年輕正妹們的照片，被分享到各群組，但上頭卻標記了「女青年韓家軍」，讓正妹感到相當傻眼，氣得在臉書PO文大罵：「說我們是女青年韓家軍，真的超！級！噁！心！」。

正妹表示，「韓粉可以不要再耍低能秀下限了嗎？這些明明就是我們這兩年元旦和雙十國慶，在新北市政府的活動的照片。對於我們來說，那就是一個政府活動的工作，我們不代表任何黨派或是特定的政治人物，但韓粉們偏要各種移花接木，把照片變成你們的宣傳照，把我們變成你們活動的代言人，還說我們是女青年韓家軍，真的超！級！噁！心！然後我是高雄人社團裡真的有人以為我們是韓粉，叫我們去中國酒店坐檯的，說我們奶子下垂的，雖然很討厭，但沒有什麼是被當成韓粉更丟臉的！！！」

正妹更氣得說：「我知道是你們的面貌和素質無法拿來當宣傳，才要如此盜取我們的照片來使用。也知道是你們沒有半點辨讀視聽的能力，才會不查證就放任這些照片在你們的生活圈大肆轉傳，所以你們才會支持韓國瑜這種人。」

【更多新聞】

影／韓粉號召罷免白眼女神！7PUPU喊話：以霸凌市長為樂的議員 黃捷回應了

影／戰遍台北各大摩鐵！她12年「跟老闆壞壞」200次 爆料媒體還爽嗆：我是小三

天秤男噁喊：我想要妳 賞車21分鐘「重疊女業務」12次：想看妳脫黑絲襪