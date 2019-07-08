「技術性干擾」但罷韓不會停！　兩社團宣布：連署書已破8萬份

▲公民團體「公民割草行動」以及「Wecare高雄」聯合開記者會。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統初選民調8日起跑，但公民團體「公民割草行動」以及「Wecare高雄」發起的罷免高雄市長韓國瑜，也正如火如荼，經過內部初步統計，連署份數正式宣布已經超過8萬份，希望在7月15日達到10萬份，12月25日前的目標30萬份。

啟動罷韓行動後，已經不少人響應，「公民割草行動」以及「Wecare高雄」兩團體回收連署書已經破8萬份，公民割草發言人張先生表示，希望在7月16號國民黨的候選人公布的時候，達到10萬份，12月25號之前達到30萬份。而「Wecare高雄」發言人尹立則表示「現在不管是割草或是罷韓的行動，因為我們的韓總要去選總統去了，我們的行動會一直持續地往下去進行」。

▲「公民割草行動」表示有人假借幹部名義，到市議員鄭孟洳服務處收連署書。（圖／記者洪靖宜翻攝）

尹立提到，自從罷免行動開始後，出現很多「技術性干擾」，像是假冒幹部去連署據點收連署書，還有在外面宣傳說只要超過3萬份就不用繼續再簽，還有在網路上放一些耳語，說這件事情根本不可能成，請大家去停止連署，「所以我要再次強調，我們罷韓30或是公民割草行動，現在30萬份這個東西，不會停，不管就算是國民黨初選結果怎樣我們也不會停，我們繼續會衝到年底」。

公民割草發言人張先生表示，罷免這個動作其實勢必到最後還是要整合成一隻非常大的箭，然後射向目標，我們就是歡迎各界，如果有想要就是協助我們響應這個活動的話，就一起加入。