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她走路下秒被飛來的剪刀「刺心臟」…兇手是一對吵架夫妻

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▲▼市場買魚，她被突然飛來的剪到刺中心臟生死未卜。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲市場買魚，她被突然飛來的剪到刺中心臟生死未卜。（圖／翻攝自《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

黑龍江省塔河縣日前發生一起「飛來橫禍」的離奇案件。一對賣魚的夫妻6月30日正用剪刀拆卸貨物，突然因瑣碎事發生爭吵。情緒失控的老公把手裡的剪刀直接向妻子扔過去，沒砸中老婆，卻不偏不倚的刺中一位正路過的女性心臟。目前，賣魚丈夫被刑事拘留。

據《梨視頻》報導，受害的刑姓女子當場倒地不起，被圍觀的群眾送往醫院救治。急忙趕來的刑女老公控訴，「我老婆就是去批發市場買個菜，就突然被刺心臟，現在生死未卜。」接診醫生表示，她送來時傷情十分嚴重，心包出血，不過經過兩個小時的緊急手術，暫時脫離生命危險。

警方接到民眾報案後，立即出警，趕往醫院了解情況，並把男嫌田姓丈夫逮捕。經過調查，賣魚夫妻如實供述了他們因吵架，傷害他人的事實。

網友傻眼紛紛留言稱，「這是有多倒楣呀，買個菜差點把命搭上了」、「買魚還莫名其妙被別人刺心」、「扔魚也好啊，沒事扔什麼剪刀」、「買個菜都有生命危險」、「以後看到吵架的，趕緊離得遠遠的」、「危險無處不在啊」。

另外，大陸近日還發生一起這樣「飛來橫禍」的命案。貴州省貴陽市39歲的小吃店老闆娘袁相會7月2日正在社區內曬馬鈴薯片，怎料天上竟然飛來一瓶滅火器，直接朝她頭部重擊下去，導致她頭破血流，最後傷重不治。兇手竟然是年僅10歲的鄰居小男孩。

▼接診醫生表示，她送來時傷情十分嚴重，心包出血。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲▼市場買魚，她被突然飛來的剪到刺中心臟生死未卜。（圖／翻攝自《梨視頻》）

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關鍵字：黑龍江省塔河縣,心臟,受傷,傷人,吵架,夫妻,剪刀

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