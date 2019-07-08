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座椅「自體旋轉」逗樂寶寶！狂爸自製「四代」三胞胎嬰兒車　網暴動求收購

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記者朱世凱／綜合報導

大陸有一名媽媽先前誕下三胞胎，除了照顧孩子的辛苦之外，出門時也總讓她碰上許多麻煩。三胞胎的爸爸說，他和妻子一開始是在網路上購買一台三胞胎外出用的嬰兒車，不過出門仍舊不方便，所以他開始自製獨特手推車，包含火車式、人力車式和旋轉式等共四代。許多網友看完都激動表示「爸爸好狂」，甚至想開單買一台。

▼超狂爸爸自製四代嬰兒車。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

▲▼座椅「自體旋轉」逗樂寶寶！狂爸自製「四代」三胞胎嬰兒車。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，一名家住廣東省珠海市的媽媽前陣子生下3胞胎，她的丈夫為了減輕外出負擔和逗樂孩子，於是特地自學焊接技術，製作出各種方便出外的手推車，其中的旋轉式受到許多網友喜愛。爸爸表示，先前網購的嬰兒車「左右寬度」比車還寬，有時候還會佔用整條人行道，甚至無法通過狹窄的巷子。

他也說，「因為經常會看見比較尷尬的事情，（嬰兒車）走不過去」，所以才開始自學製作嬰兒車。爸爸補充說，為了給孩子製作一輛既美觀又實用的手推車，「所以就用鐵做了一個手推車，很牢固的，像火車一樣，把孩子放進去推出去，也可以啊，不佔地方。」

▲▼座椅「自體旋轉」逗樂寶寶！狂爸自製「四代」三胞胎嬰兒車。（圖／翻攝自梨視頻）

後來他又想到，可以在車子上加點創意，於是就創造不同款式的嬰兒車，更有不少網友爭相向他要求訂製。爸爸最後說，能夠看到孩子開心，他學這些都是值得的。許多人見到超狂嬰兒車也笑翻表示，「有三胞胎已經夠酷炫了，還會自製超酷炫的手推車，那個旋轉式的真是酷到沒朋友」、「小孩馬上學會坐咖啡杯」、「回頭率爆表」、「騙人生三胞胎的影片！」、「好有心啊」、「拉風～」、「甜蜜的負擔」。

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關鍵字：嬰兒車,爸爸,手推車,嬰兒,三胞胎

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