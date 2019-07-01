老公不陪逛夜市跑去按摩　她賭氣把新生兒「借」女網友

▲施女謊報男嬰花園夜市被人抱走，警方出動10多人會同夜市管理單位及家屬，漏夜在夜市大型垃圾桶翻找，忙得人仰馬翻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

26歲施姓女子，不滿老公不肯陪逛夜市竟跑去按摩，負氣將甫出生5天的男嬰在花園夜市託交給女網友照顧後，謊報男嬰在夜市被人抱走，台南市警方與家屬漏夜搜尋，還翻遍夜市垃圾堆，搞得人仰馬翻，最後因施女報案疑點多，突破心防才得知謊報，全案偵詢後依誣告及使公務員登載不實罪嫌函送偵辦。

據了解，26歲施女結婚2年多，有一名女兒2歲，日前產下一兒子，而在坐月子中心休養，她生產不久即要求老公陪她一起逛花園夜市被拒，29日晚上再提出逛夜市要求仍被老公拒絕，老公還跑去按摩店按摩。

施女29日晚上擔心老公「偷吃」，抱著剛出生5天的男嬰向月子中心「請假」後，搭計程車到按摩店察看，計程車司機告訴施女店並非色情按摩店後，施女即要求載她到花園夜市去。

施女另約1名住在新北市、認識不久的詹姓女網友到花園夜市，在一處冷飲攤前將男嬰託付給詹女說照顧幾天，詹女即帶男嬰回新北市家中藏放。施女隨後在29日晚上9時多，向花園夜市管委會謊稱，她將包著粉紅浴巾兒子放在牛排攤空桌上，去付錢一回頭，兒子竟不見蹤影，被人偷抱走。

夜市管委會一聽事態嚴重，馬上多次廣播尋嬰，有網友聽到立即上傳網路，提其他網友注意「有人夜市抱小孩」要小心，消息因而在網路傳開；台南市警五分局隨後接獲施女報案，馬上介入調查搜尋，警方找到計程車司機，確定施女有抱小孩搭車，立即動員十多人在夜市搜尋，男嬰家屬也趕到，警方擔心男嬰被人丟棄在夜市大型垃圾桶，忍住惡臭將20幾只垃圾桶翻倒尋找，忙了1個多小時仍無所獲。

由於施女報案時，其自述內容有很多疑點，礙於施女是報案人，也是失蹤男嬰的母親，警方第一時間也不便質疑其說詞，警方為找男嬰，漏夜詢問施女欲拼湊釐清相關案情以利追查，直到30日清晨5、6時，施女實在被警方問到無法再圓謊，才坦承因不滿丈夫去按摩不陪她逛夜市而謊報，並說出男嬰下落。

但警方未見到男嬰之前，也不敢確認施女所言為真，直到聯絡到抱走男嬰的詹女，並請詹女抱男嬰南下台中與警方會合以縮短時間，30日上午11時警方專人會同家屬在台中接到男嬰，確認男嬰一切安好才放下心中大石。

女網友詹女向警方表示，她曾生產小孩夭折，施女願「借」小孩讓她享親子之樂，她才接受託付男嬰，事先並不知施女謊報情事。惟這部分檢警還要調通聯紀錄進一步釐清所言是否屬實。

▲施女謊報行為已觸法，除引起社會恐慌並浪費社會資源，被警方依誣告等罪嫌函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅攝）

對外界指稱施女罹患產後憂鬱症，警方回應施女並無相關就醫紀錄，施女謊報行為已觸法，除引起社會恐慌並浪費社會資源，全案偵詢後依誣告及使公務員登載不實罪嫌函送台南地檢署偵辦；男嬰則交公公、奶奶先行照護，並代聲請保護令，並通報社會局評估是否需安置。