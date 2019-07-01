　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老公不陪逛夜市跑去按摩　她賭氣把新生兒「借」女網友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲施女謊報男嬰花園夜市被人抱走，警方出動10多人會同夜市管理單位及家屬，漏夜在夜市大型垃圾桶翻找，忙得人仰馬翻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲施女謊報男嬰花園夜市被人抱走，警方出動10多人會同夜市管理單位及家屬，漏夜在夜市大型垃圾桶翻找，忙得人仰馬翻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

26歲施姓女子，不滿老公不肯陪逛夜市竟跑去按摩，負氣將甫出生5天的男嬰在花園夜市託交給女網友照顧後，謊報男嬰在夜市被人抱走，台南市警方與家屬漏夜搜尋，還翻遍夜市垃圾堆，搞得人仰馬翻，最後因施女報案疑點多，突破心防才得知謊報，全案偵詢後依誣告及使公務員登載不實罪嫌函送偵辦。

據了解，26歲施女結婚2年多，有一名女兒2歲，日前產下一兒子，而在坐月子中心休養，她生產不久即要求老公陪她一起逛花園夜市被拒，29日晚上再提出逛夜市要求仍被老公拒絕，老公還跑去按摩店按摩。

施女29日晚上擔心老公「偷吃」，抱著剛出生5天的男嬰向月子中心「請假」後，搭計程車到按摩店察看，計程車司機告訴施女店並非色情按摩店後，施女即要求載她到花園夜市去。

施女另約1名住在新北市、認識不久的詹姓女網友到花園夜市，在一處冷飲攤前將男嬰託付給詹女說照顧幾天，詹女即帶男嬰回新北市家中藏放。施女隨後在29日晚上9時多，向花園夜市管委會謊稱，她將包著粉紅浴巾兒子放在牛排攤空桌上，去付錢一回頭，兒子竟不見蹤影，被人偷抱走。

▲施女謊報男嬰花園夜市被人抱走，警方出動10多人會同夜市管理單位及家屬，漏夜在夜市大型垃圾桶翻找，忙得人仰馬翻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

夜市管委會一聽事態嚴重，馬上多次廣播尋嬰，有網友聽到立即上傳網路，提其他網友注意「有人夜市抱小孩」要小心，消息因而在網路傳開；台南市警五分局隨後接獲施女報案，馬上介入調查搜尋，警方找到計程車司機，確定施女有抱小孩搭車，立即動員十多人在夜市搜尋，男嬰家屬也趕到，警方擔心男嬰被人丟棄在夜市大型垃圾桶，忍住惡臭將20幾只垃圾桶翻倒尋找，忙了1個多小時仍無所獲。

▲施女謊報男嬰花園夜市被人抱走，警方出動10多人會同夜市管理單位及家屬，漏夜在夜市大型垃圾桶翻找，忙得人仰馬翻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於施女報案時，其自述內容有很多疑點，礙於施女是報案人，也是失蹤男嬰的母親，警方第一時間也不便質疑其說詞，警方為找男嬰，漏夜詢問施女欲拼湊釐清相關案情以利追查，直到30日清晨5、6時，施女實在被警方問到無法再圓謊，才坦承因不滿丈夫去按摩不陪她逛夜市而謊報，並說出男嬰下落。

但警方未見到男嬰之前，也不敢確認施女所言為真，直到聯絡到抱走男嬰的詹女，並請詹女抱男嬰南下台中與警方會合以縮短時間，30日上午11時警方專人會同家屬在台中接到男嬰，確認男嬰一切安好才放下心中大石。

女網友詹女向警方表示，她曾生產小孩夭折，施女願「借」小孩讓她享親子之樂，她才接受託付男嬰，事先並不知施女謊報情事。惟這部分檢警還要調通聯紀錄進一步釐清所言是否屬實。

▲施女謊報男嬰花園夜市被人抱走，警方出動10多人會同夜市管理單位及家屬，漏夜在夜市大型垃圾桶翻找，忙得人仰馬翻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲施女謊報行為已觸法，除引起社會恐慌並浪費社會資源，被警方依誣告等罪嫌函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅攝）

對外界指稱施女罹患產後憂鬱症，警方回應施女並無相關就醫紀錄，施女謊報行為已觸法，除引起社會恐慌並浪費社會資源，全案偵詢後依誣告及使公務員登載不實罪嫌函送台南地檢署偵辦；男嬰則交公公、奶奶先行照護，並代聲請保護令，並通報社會局評估是否需安置。

ET快訊
梁家輝淋雨「力挺港警」！粉絲黑爆開砲：看錯你了
蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日　深夜掃墓「落寞背影」…網鼻酸：9年
工會7/2凱道辦應援之夜　「感謝各界支持長榮罷工」

關鍵字：夜市,按摩,謊報,嬰兒,誣告

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誆八仙塵爆傷者買萬元秘方　醫療蟑螂又賣靈骨塔行騙全台

勿心存僥倖！　國道警1日起擴大臨檢　不定時抓酒駕　

快訊／台南南科製藥廠液化鹽酸填裝外洩！　2員工送醫

黑衣人隨機攻擊「狂捶眼窩30幾拳」　夜跑男驚恐：台中沒人可保證安全

墾丁南灣懸掛紅旗禁下水　外籍客不聽勸還嗆「美國人說比救生員還大！」

3澳洲男遊東眼山沒車下山　警帶回派出所全程英語溝通

「拉稀土黃泥」整坨掉地...熱天氣味道超濃郁！客運司機崩潰：教養在哪

獅子林大樓火警！暗夜濃煙+火舌狂竄　住戶窗邊猛揮毛巾求救...5人送醫

瞎扯許慧欣父親賣屋詐財　時報周刊與女強人判賠20萬

出外散步毛孩「胖胖」叼回一隻「屍手」　他嚇到腿軟急報案

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

誆八仙塵爆傷者買萬元秘方　醫療蟑螂又賣靈骨塔行騙全台

勿心存僥倖！　國道警1日起擴大臨檢　不定時抓酒駕　

快訊／台南南科製藥廠液化鹽酸填裝外洩！　2員工送醫

黑衣人隨機攻擊「狂捶眼窩30幾拳」　夜跑男驚恐：台中沒人可保證安全

墾丁南灣懸掛紅旗禁下水　外籍客不聽勸還嗆「美國人說比救生員還大！」

3澳洲男遊東眼山沒車下山　警帶回派出所全程英語溝通

「拉稀土黃泥」整坨掉地...熱天氣味道超濃郁！客運司機崩潰：教養在哪

獅子林大樓火警！暗夜濃煙+火舌狂竄　住戶窗邊猛揮毛巾求救...5人送醫

瞎扯許慧欣父親賣屋詐財　時報周刊與女強人判賠20萬

出外散步毛孩「胖胖」叼回一隻「屍手」　他嚇到腿軟急報案

哈士奇咬死200隻雞遭逮　養雞戶欲哭：牠還對我搖尾巴

白宮女發言人「肉身開道」讓自家記者進入！　和北韓保全爆推擠衝突

微軟雙螢幕Surface產品曝光　運行Windows Lite作業系統、還能跑安卓App

長榮空姐求刪偷拍照！他跩笑「我會PO網」...老爸護子再飆罵：沒用的東西

睡夢中聞到香香！貪吃柴「後腿自動癱瘓」　媽笑慘：去哪偷學！

放棄留學博士照顧失明聽障小弟47年　宜蘭曠世兄弟歡喜搬新家

中美貿易談判成長期拉鋸戰　6月PMI續跌至48.1%難以重返擴張

劉以豪、郭雪芙「緊貼摸臉」幕後互動被拍…網爆CP魂！　PO文甜喊：雪芙兒

蘋果傳推陸特規版iPhone　棄Face ID改採螢幕下指紋辨識

台灣觀巴暑假旺季祭大優惠！　期間限定「3人同行、1人免費」

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhon..

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

即／西門獅子林火警　上百人支援..

下藥性侵女總裁　惡男：DNA她..

人妻謊報兒被偷抱　攤商爆料內幕

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

汐止警即時阻衝突　逮24名滋事..

狗放椅子上「不知羞恥」2男早餐..

老鼠藥毒死二女兒　狠母不想再養..

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

帶13歲女友開房　他懷疑對方劈..

買彩券抽中賓士　「這原因」被取..

即／高雄路面塌陷　議員重批「市..

持槍搶到800元　傻男被判3年..

更多熱門

相關新聞

人妻謊報兒被偷抱　攤商爆料內幕

台南花園夜市6月29日深夜傳出「嬰兒被偷抱走」事件，消息立刻在網路上引發軒然大波，不過警方調查後卻發現，偷抱事件根本就是假的，嬰兒母親為了氣老公才會謊報。對此，一名夜市攤商就爆料，當時大家幫媽媽找小孩，警方還忍臭翻開垃圾堆，結果媽媽卻坐在一旁滑手機，完全沒有丟掉小孩的樣子。

兒子出生5天就託給網友？少婦謊報案疑點多

媽為氣老公稱：兒子被偷抱走！謊報下場曝光

25歲媽為了氣老公　謊稱：逛夜市兒子被偷抱走

喵魂臘腸吸被被、踏踏　2秒睡著

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

即／西門獅子林火警　上百人支援救火

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面