他驚見車內「受困嬰兒」急報警　女車主回來見一群醫護超傻眼！

▲警衛於車內發現一名嬰兒。（圖／達志／示意圖）



國際中心／綜合報導

美國皇后區一名警衛（Queens）日前在值勤時，發現一輛汽車的後座，竟然躺了一名疑似沒有生命跡象的嬰兒，當時他嚇得趕緊報警，沒想到醫護人員到場並將其救出後，讓在場所有人都傻了眼。

據《每日郵報》報導，這起事件發生於中村（Middle Village）的大都會購物中心（Metro Mall）停車場內，一名警衛於3日下午巡視停車場時，先是看到一輛黑色轎車的後車廂上，放了散落的嬰兒手套、鞋子、襪子和奶嘴等等，讓他不禁起了疑心，便透過窗戶檢查，發現車內竟躺著一名一動也不動的嬰兒，於是立刻報警求助。

▲該嬰兒其實是擬真娃娃。（示意圖／達志影像）



醫護人員隨即趕到現場，本來要敲破車窗將嬰兒救出，沒想到車門根本就沒上鎖，一下子就把該嬰兒救出。當醫護人員們正開始準備心肺復甦術時，才意識到這其實只是一個「擬真娃娃」。女車主沒過多久也來到現場，得知自己的玩偶太過擬真釀成巨大誤會後，竟是感到相當傻眼，毫無一絲歉意。

女車主表示，這是她花了3000美元（約新台幣9.3萬元）購買的擬真娃娃，而這場鬧劇結束後，女車主甚至還緊緊將這名「嬰兒」擁入懷中，更當場替「他」換尿布，讓在場的人都不可置信。

據報導，這是自6月18日以來第二起假嬰兒案件，位於貝賽（Bayside）的寇雪蓉公園（Crocheron Park），近日也有人聲稱在公園草皮上發現一個已經變色的嬰兒屍體，而警方到場後才發現原來也是一個非常逼真的嬰兒玩偶。