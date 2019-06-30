人妻謊報嬰被偷抱！攤商傻眼曝：她坐著滑手機　大家狂翻20桶垃圾找人

社會中心／綜合報導

台南花園夜市6月29日深夜傳出「嬰兒被偷抱走」事件，消息立刻在網路上引發軒然大波，不過警方調查後卻發現，偷抱事件根本就是假的，嬰兒母親為了氣老公才會謊報。對此，一名夜市攤商就爆料，當時大家幫媽媽找小孩，警方還忍臭翻開垃圾堆，結果媽媽卻坐在一旁滑手機，完全沒有丟掉小孩的樣子。

女嬰的母親、25歲施姓女子6月30日抵達警局說明案情，對於現場媒體的問題一語不發，臉上戴著口罩、低頭快步走進警局內部。其實「偷抱事件」29日第一時間傳開後，夜市辦公室也不斷廣播請現場民眾幫忙找人，但有攤商卻覺得施女非常奇怪。

一名夜市攤商透露內情，施女當時自稱在夜市吃牛排，但牛排攤的工作人員對施女卻沒有印象，而且施女的態度也根本不像小孩不見，「大家都很忙啊，全在幫她找小孩，可是她就坐在旁邊滑手機」、「那個時間大概晚上10點多了，旁邊幫她找的人都很緊張，可是她自己不緊張，坐在旁邊好像不關她的事。」

▲一名夜市攤商就爆料，當時大家幫忙找小孩，警方還忍臭翻開垃圾堆，媽媽卻坐在一旁滑手機。（圖／東森新聞）

根據了解，施女疑似是跟丈夫感情不睦，為了氣丈夫才會謊報兒子被偷抱走，施女臉書最近幾篇的自拍貼文也寫著，「怎麼越長大，就得面對越多的失去」、「有時候，會後悔；有時候，會慶幸。怎麼想，就怎麼過，人生也就短短幾十年」，看的出來施女的心情有些低落。

警方表示，施女29日晚間自行離開月子中心，帶著剛出生5天的兒子到夜市吃牛排，事後卻報案稱「兒子不見」懷疑被人偷抱走；他們獲報後動員了10多名警力，花了1個多小時巡視夜市，將夜市20多桶大型垃圾桶翻倒，希望能找到該名嬰兒，但最後仍一無所獲。

▲警方幫忙翻找垃圾桶找人。（圖／記者林悅攝）

後來，警方分析施女所稱的案情，認為事件的疑點非常多，因此徹夜對施女訊問釐清，施女30日才坦承謊報男嬰失蹤，男嬰交給了一名住在台中的詹姓女網友，託付給對方照顧幾天。警方隨後立刻派員偕同男嬰家屬前往台中，順利在30日上午11時許找到男嬰，並且確認男嬰身分無誤。

警方後來報請地檢署檢方偵辦，因為施女謊報的行為，使得夜廣播協尋男嬰，民眾PO網提醒社會大眾提高警覺，造成了社會恐慌、浪費警力與社會資源消耗，因此目前依誣告罪嫌方向偵辦，另一名詹姓女網友目前則初步排除參與謊報；至於男嬰是否需要安置，還有待社會局評估。

▼施女30日抵達警局說明案情，對現場媒體的問題一語不發。（圖／記者林悅攝）