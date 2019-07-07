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雙城論壇直播被中斷　柯文哲：烏龍事件會扣分

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▲台北市長柯市長坦承，國台辦會議直播烏龍事件會扣分。（圖／記者林悅翻攝）

▲台北市長柯文哲坦承，國台辦會議直播烏龍事件會扣分。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台北市長柯市長7日上午應邀前往台南成功大學EMBA演講，對於自己在此次雙城論壇會打幾分，柯文哲表示分數留給社會大眾去打吧，自己打很奇怪，但坦承直播烏龍事件會扣分。

對於這次國台辦的會議直播一事，柯文哲表示，這就是一個烏龍事件，柯文哲：「我們跟大陸交手這麼多年的經驗，他們是非常有經驗、非常嚴謹的，這件事應該是溝通上的問題，不然就直接開放媒體採訪就好了，我們本來是想要錄影存檔的，結果不小心開了直播，我想對方也嚇了一跳；對於這種即時直播，我們政治人物也很害怕，因為怕講錯話，完全沒有修正的機會，所以一般要開這種即時的直播，幾乎都要事先雙方先準備好，不然就太可怕了。」，媒體詢問柯市長對於直播事件好像很生氣，聽說還有飆罵幕僚，柯文哲表示「這代表我們的指揮系統還有問題。」

對媒體問到事先不知道會開直播這件事，柯文哲表示：「我不知道，我想劉結一也不知道，這件事情我們回台北市政府後，會再與幕僚檢討改進，畢竟我們台北市政府幕僚也還沒有到那種處理外交等級的水準，經驗也比較不足。」

蔡英文說要再次提點柯文哲「告台灣同胞書」就是一國兩制，柯文哲表示：「老實講，對方都否認這個說法了，不過對我來講，它（雙城論壇）已經辦了十年，沒理由今年不辦，就是按照常態把它辦完，不過我們今年比較特別的是我們有去看我們的台商，給他們加油打氣，我們很努力把它限縮在城市交流裡面，沒有搞什麼簽約談判，該呈報給陸委會的也都呈報，雖然是會覺得有點刁難，但我們也都聽從陸委會說怎就是怎樣。」

對於蔡英文總統提出中共代言人法案後，柯文哲市長會不會覺得讓以後兩岸交流變得更困難，柯文哲表示：「維持經貿的情況下，國家安全還是要顧，還是要取一個平衡點，至於法案都還沒有立，不需要先預測給人家貼標籤。」

媒體詢問今日來到台南成功大學，也算是賴清德前院長的大本營，是否會去拜訪賴前院長時，柯文哲表示要見面隨時都可以見，現在高鐵一日生活圈很方便，也沒有說非要到哪裡才能見誰。

對於柯文哲市長最近行程這麼滿，才從上海回來就馬上南下，是不是有為2020的參選試水溫的意思，柯文哲表示會這樣安排行程，是因為一般這種外縣市活動都儘量安排在六、日，平日還是盡量要在台北市內，那這次是因為雙城論壇的日子一直移，移到最後只剩三、四、五，而後面六、日的行程則是１個多月前就安排好的，所以才會出現這種剛回國，隔天就跑到高雄的行程。

對韓粉在高雄各地分進合擊，進行快閃活動，感覺韓粉創意越來越強，但對城市觀光有幫助嗎？柯文哲表示他不曉得，但現在離選舉還久，就這樣密集造勢、過度社會動員的話，還是會疲勞。柯文哲也希望柯粉不要這樣，反而還會制止他們跟人家喊口號、瞎起鬨。

媒體問這次雙城論壇是否會對柯文哲參選2020有加分？柯文哲表示其實兩岸關係還是很困難，因為雙方都有堅持，老實講他覺得沒有兩岸關係，只有中美之下的台灣問題，我們要以小博大很困難，中國對美國輸出金額前20名的公司，台商佔了快要一半了，有崑山台商跟他反映，他訂單少了三分之一，中美大戰結果倒楣的是台商，所以他覺得沒有所謂的兩岸關係，只有中美對抗這個國際大局下的台灣問題。對於柯文哲為此次雙城論壇自己的表現打幾分，直播事件是不是有扣分呢，柯文哲表示：「分數留給社會大眾去打吧，自己打很奇怪，直播事件大概扣個一兩分吧。」

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關鍵字：台南,成功大學,柯文哲,直播,烏龍事件,扣分

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