台南國際芒果節　楠西芒香百果風味宴放山雞料理饗宴

▲2019台南國際芒果節「楠西芒香百果風味宴暨放山雞美味料理饗宴活動」在楠西區鹿田江江古厝熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019台南國際芒果節「楠西芒香百果風味宴暨放山雞美味料理饗宴活動」在楠西區鹿田江江古厝熱鬧登場，素有「水果之鄉」美稱的台南市楠西區，為推展芒果農特產的多元化面貌與更多的人文故事，並兼具國際觀，由楠西區公所以在地「芒果」精心調理八菜一湯美食，40桌開放報名後一下子就額滿。

沒訂到芒香風味宴的遊客，主辦單位另準備免費美味放山雞料理供大家品嚐，有筍絲雞、轟炸雞(雞腿)、天府老麻川味梅子雞、太山梅子雞、薑黃甕缸雞、福甘菜筍仔雞、養生薑黃雞湯等七道料理供大家選擇，現場還有多攤農夫市集、胖卡美食、機關宣導活動、精彩舞台表演等，吃、喝、玩、樂應有盡有，還可以買到當季最鮮甜的芒果！

市長黃偉哲表示，進入6月是芒果的盛產季節，台南芒果品質居全國之冠，今年芒果也恢復往日的水準，不管是芒果或是芒果創意料理還是芒果農特產品等，都是農民辛苦的結晶，市府會全力協助農民打開國內外市場的通路，把芒果行銷到世界各地，讓農民能大發利市，也讓台南的芒果成為世界知名的水果，今年市府更派團到國外促銷芒果產品並獲得一致好評，未來也會將芒果往日本、韓國及加拿大等區域行銷，讓農民有更好的收益。

楠西區區長李鴻裕表示，本活動主辦單位精心規劃，希望將充滿濃濃歷史與人情味的在地風情配合美食、旅遊、體驗、休憩等元素舉辦行銷活動外，更要積極地與其他各種通路合作，以增加在地農特產的能見度！