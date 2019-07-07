柯文哲幕僚爆卦：韓國瑜初選將大勝　籲反動員「讓郭台銘擋下」

▲韓國瑜。（資料照／記者季相儒攝）



記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統初選民調8日起跑，台北市長柯文哲幕僚、「國際政經戰情室」成員李縉穎7日在PTT八卦版上以「一位藍底鑲白旗政治幕僚的真心話」為題，指出若再不作為，高雄市長韓國瑜將無懸念的通過國民黨初選，有很大的機率會成為下一任中華民國的總統，因此他呼籲反動員，讓初選參選人郭台銘擋下韓國瑜。

李縉穎為國民黨前立委、國安會前諮詢委員李嘉進之子，2018年選後進入柯市府擔任重要幕僚。記者致電詢李縉穎，但未接電話。北市府副發言人柯昱安表示，個人行為不回應。

李縉穎在文中提到，「韓國瑜到底強不強？跟各位報告，很強。韓國瑜會不會贏初選？跟各位報告，大勝。我可以很篤定的說，如果台灣人民沒有任何作為的話，韓國瑜會無懸念的通過國民黨初選，成為國民黨提名的總統候選人，然後有很大的機率會成為下一任中華民國的總統」。

李縉穎表示，國民黨的初選遊戲規則，絕對支持度、互比對比加權制，對韓超級有利，國民黨內初選五人互比的支持度如下，加權採計15%，韓31.7%、郭28.7%、朱18%、周1.3%、張0.9%，韓在互比的得分是31.7%x15%＝4.755%，郭在互比的得分是28.7%x15%＝4.305%。

李縉穎說，與黨外對比加權採計85%，韓35.6%、柯18.3%、蔡28.3%，韓在對比的得分是35.6%x85%＝30.26%；郭24.9%、柯14.2%、蔡29.1%，郭在對比的得分是24.9%x85%＝21.165%。

李縉穎指出，韓加權後支持度為4.755%+30.26%=35.015%；郭加權後支持度4.305%+21.165%=25.47%，韓大勝郭9.545%，以上數字就是現在的狀況，這是他自己在7月3日至4日兩天，請朋友委託民調公司做的結果。

李縉穎表示，團結非韓人口的方法，第一，在互比的情況下唯一支持郭，第二在對比的情況下「有韓不投」、「非韓投郭」，盡量降低韓國瑜的支持度，集中火力投郭讓郭的支持度超越韓國瑜。

李縉穎認為，對藍營來說，郭是另一個較可接受的選擇，對白、綠來說，都很討厭韓，不能讓韓有當總統的可能，「讓郭擋住韓，不就是現階段的台灣共識？」

李縉穎呼籲，不管你是柯粉、英粉、覺青、吸獨仔、白粉、吉娃娃，還是理性藍、知識藍、國民黨建制派，只要不樂見韓國瑜當總統，不想明年1/11在臉書發崩潰文，在ptt發廢文，敲著鍵盤天天吃芒果乾，請呼籲你的家人、朋友，下週（7/8–7/14）在家接電話，並且耐心的把民調電話聽完，當然也包含你自己。

李縉穎最後爆卦說，「圈內人都知道，老婆、女兒比老子還想選，請問這樣的情況是好的嘛？」