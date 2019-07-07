　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台南芒果節南市府行銷芒果　許育典率農業團隊台北行銷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市副市長許育典7月7日帶領農業局暨展售團隊，到台北希望廣場行銷芒果，又紅又甜的愛文芒果受到現場民眾的歡迎，大讚台南芒果又香又甜。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市副市長許育典7月7日帶領農業局暨展售團隊，到台北希望廣場行銷芒果，又紅又甜的愛文芒果受到現場民眾的歡迎，大讚台南芒果又香又甜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南芒果前進台北，台南市副市長許育典7月7日帶領農業局暨展售團隊，到台北希望廣場行銷芒果，又紅又甜的愛文芒果受到現場民眾的歡迎，大讚台南芒果又香又甜，現場除芒果展售品嚐活動，還邀請樂團演出，以及消費滿額送、造型氣球表演贈送等活動，相當熱鬧。

台南芒果進入盛產期，今年芒果收成好，品質優，行銷在地優質芒果，台南副市長許育典特地帶領農業團隊到台北希望廣場推廣愛文芒果，產地直送，現場民眾反應熱烈，大口品嚐，也紛紛掏腰包購買，現場展售的芒果供不應求，顯見北部民眾對於台南芒果品質的肯定。

一名陳姓民眾表示，去年曾至台南旅遊，特地到玉井買芒果，香甜的滋味讓他念念不忘，得知台南芒果要來展售，就呼朋引伴來購買，他說不用坐車到台南，就可以買到台南愛文芒果太開心了，省下的車錢可以多買一些。

台南市副市長許育典和農業局副局長李建裕、農委會農糧署作物生產組長徐煇妃等貴賓，共同揭開裝著氣球的箱子，一顆顆飛向天空的氣球，象徵台南芒果名揚國際、行銷世界。

副市長許育典表示，台南是芒果的故鄉，種植面積超過8000公頃，約占全國一半，產區集中在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮等區，今年產量比去年增加近兩成，因為外銷產量增加，價格和去年相同，目前產區農民忙著採收，各農會協助運銷，產區也紛紛舉辦芒果節相關活動，有採果、烘焙、創意料理芒果餐等不同主題活動。許育典副市長也邀請大家，來台南參加目前正熱鬧舉辦的台南國際芒果節，品嚐芒果的好滋味、感受台南在地的人情味。

台南國際芒果節自即日開始，今年活動市政府邀集台南知名的小吃糕點名鋪，應景推出芒果季節限定商品，包括「安平豆花」的芒果豆花；「周氏蝦捲」芒果果律沙拉蝦卷；「派慕甜點」夏日芒果冰；「葡吉麵包」全麥芒果麵包；「福樓」的芒果牛肉、芒果豬肉、芒果魚片、芒果鮮蝦卷；以及「拖車甜點」的芒果泡芙、芒果蛋塔、芒果香草蛋糕捲等。7月13日產區南化將舉辦<南化芒採蜜-採芒go樂、集芒go樂>，13（六）-14（日）左鎮-左鎮芒果椪一夏-芒果椪餅DIY、芒果地方料理饗宴，歡迎各界一起來參與。

ET快訊
高雄噁男賞車21分鐘「重疊女業務」12次！喊「我想要你」下場
拐拐胸前大挖空擠出深線　左右半球全露慶生..全台北正妹都到了

關鍵字：台南,芒果節,芒果,許育典,台北,行銷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019台南國際芒果節　官田農會辦芒果果雕與創意料理展示

台南國際芒果節　楠西芒香百果風味宴放山雞料理饗宴

台南芒果節南市府行銷芒果　許育典率農業團隊台北行銷

桃園虎頭山垃圾掩埋場大火　「強風助勢」警消全力救火

影／南台灣直播水產王國「瓏豐水產」一夜倒閉！公司遭黑道包圍　執行長神隱

「市長生日，特別忙！」協商長榮罷工、赴美　許願寫小說

長榮勞資簽訂團體協約　鄭文燦：勞資關係新的起點

大觀音亭暨祀典興濟宮　虎爺聖誕「乞虎祈福」活動

基隆新北首長共推小卷　優質品牌共存共榮

韓國瑜夫婦豪華農舍爆違建！韓首回應：是籃球場有問題就拆掉

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

2019台南國際芒果節　官田農會辦芒果果雕與創意料理展示

台南國際芒果節　楠西芒香百果風味宴放山雞料理饗宴

台南芒果節南市府行銷芒果　許育典率農業團隊台北行銷

桃園虎頭山垃圾掩埋場大火　「強風助勢」警消全力救火

影／南台灣直播水產王國「瓏豐水產」一夜倒閉！公司遭黑道包圍　執行長神隱

「市長生日，特別忙！」協商長榮罷工、赴美　許願寫小說

長榮勞資簽訂團體協約　鄭文燦：勞資關係新的起點

大觀音亭暨祀典興濟宮　虎爺聖誕「乞虎祈福」活動

基隆新北首長共推小卷　優質品牌共存共榮

韓國瑜夫婦豪華農舍爆違建！韓首回應：是籃球場有問題就拆掉

1個字關10天！爆走男飆「五字經」幹譙警…電話有錄音慘了

NEW ERA用血輪眼、漩渦、曉組織打造最經典《火影忍者》帽款

為拍抖音「特技跳橋」！　印度男溺水…朋友見死不救忙落跑

中職／陳重羽骨折完成手術　下半季歸隊有變數

扁塌出油又飄異味！專家揪「洗髮超NG行為」很多人第一步就錯了

美軍研發的資安工具　如何變成網路黑市的隱密服務

UFC史上最快KO！馬斯達維爾「衝膝」只花5秒解決對手

人馬一體的傲氣　馬自達堅決棄用觸控式螢幕

擅離職守3天　反潛直升機飛官都在拍長官馬屁

【時光機】修墳師不信有鬼　但太太卻指著空氣說有女人

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

地方熱門新聞

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包..

韓夫婦農舍違建韓回應有問題拆

長榮勞資簽訂團體協約　勞資關係..

鄭文燦生日特別忙　協商罷工、赴..

大觀音亭暨祀典興濟宮乞虎祈福

雇主聘15名非法移工　栽在移民..

談捷運建設　鄭文燦20年前從沒..

女想不開　警科技定位搜尋搶救

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被..

前台南市議員陳文賢放棄急救接回..

桃園虎頭山　垃圾掩埋場大火　

開導航返嘉義　結過開進北港溪　

勒斃男友逃逸　恍神車禍露餡被逮

基隆新北首長共推優質小卷

更多熱門

相關新聞

台南狼師「選妃」　要女學生跳體操給他看

台南張姓狼師涉嫌性侵國小女學生惡性曝光後，引起各界震驚撻伐，也有許多網友在網上PO文指控張姓狼師的緒多惡行，1名李姓男子指稱其妻子讀國小時張師是班導，曾要求妻與其他同學到學校中控室「跳體操」給他看，最後還選留1名女學生獨處，是否對該女學生伸狼爪不得而知。

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包圍

車格內機車被「鬼移車」+1張罰單　他怒報警

台南狼師案計有26人受害鄭新輝致歉

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包圍

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面