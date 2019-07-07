台南芒果節南市府行銷芒果　許育典率農業團隊台北行銷

▲台南市副市長許育典7月7日帶領農業局暨展售團隊，到台北希望廣場行銷芒果，又紅又甜的愛文芒果受到現場民眾的歡迎，大讚台南芒果又香又甜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南芒果前進台北，台南市副市長許育典7月7日帶領農業局暨展售團隊，到台北希望廣場行銷芒果，又紅又甜的愛文芒果受到現場民眾的歡迎，大讚台南芒果又香又甜，現場除芒果展售品嚐活動，還邀請樂團演出，以及消費滿額送、造型氣球表演贈送等活動，相當熱鬧。

台南芒果進入盛產期，今年芒果收成好，品質優，行銷在地優質芒果，台南副市長許育典特地帶領農業團隊到台北希望廣場推廣愛文芒果，產地直送，現場民眾反應熱烈，大口品嚐，也紛紛掏腰包購買，現場展售的芒果供不應求，顯見北部民眾對於台南芒果品質的肯定。

一名陳姓民眾表示，去年曾至台南旅遊，特地到玉井買芒果，香甜的滋味讓他念念不忘，得知台南芒果要來展售，就呼朋引伴來購買，他說不用坐車到台南，就可以買到台南愛文芒果太開心了，省下的車錢可以多買一些。

台南市副市長許育典和農業局副局長李建裕、農委會農糧署作物生產組長徐煇妃等貴賓，共同揭開裝著氣球的箱子，一顆顆飛向天空的氣球，象徵台南芒果名揚國際、行銷世界。

副市長許育典表示，台南是芒果的故鄉，種植面積超過8000公頃，約占全國一半，產區集中在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮等區，今年產量比去年增加近兩成，因為外銷產量增加，價格和去年相同，目前產區農民忙著採收，各農會協助運銷，產區也紛紛舉辦芒果節相關活動，有採果、烘焙、創意料理芒果餐等不同主題活動。許育典副市長也邀請大家，來台南參加目前正熱鬧舉辦的台南國際芒果節，品嚐芒果的好滋味、感受台南在地的人情味。

台南國際芒果節自即日開始，今年活動市政府邀集台南知名的小吃糕點名鋪，應景推出芒果季節限定商品，包括「安平豆花」的芒果豆花；「周氏蝦捲」芒果果律沙拉蝦卷；「派慕甜點」夏日芒果冰；「葡吉麵包」全麥芒果麵包；「福樓」的芒果牛肉、芒果豬肉、芒果魚片、芒果鮮蝦卷；以及「拖車甜點」的芒果泡芙、芒果蛋塔、芒果香草蛋糕捲等。7月13日產區南化將舉辦<南化芒採蜜-採芒go樂、集芒go樂>，13（六）-14（日）左鎮-左鎮芒果椪一夏-芒果椪餅DIY、芒果地方料理饗宴，歡迎各界一起來參與。