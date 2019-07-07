影／尬韓國瑜？柯文哲逛新堀江　民眾搶握手合照要簽名

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日號召韓粉到高雄觀光，台北市長柯文哲同日也到高雄趴趴走，尬場意味濃厚。他晚上前往新堀江時，一下車就被熱情民眾包圍，搶著合照要簽名，展現出超高人氣。

柯文哲5日結束雙城論壇，晚間從上海飛回來，6日一早又南下高雄，第一站先拜訪高雄農田水利會長呂文豪。由於呂文豪被視為英系人馬，柯文哲的造訪也被解讀為「拔樁」，但他否認並說，「我只是來增廣見聞交朋友的」，站在一旁的呂文豪也說「不要太泛政治化」。

柯文哲結束拜會農田水利會拜會後，接著前往旗津老街、天后宮，最後一站來到新崛江夜市。他一下車，將手高舉揮手致意，許多熱情民眾也蜂擁而上，拿出手機搶拍。接著他也學做印度Q餅，還在菜單上簽名，所到之處，粉絲簇擁，讓他雙手握個不停，根本是人形立牌，粉絲搶著合照要簽名。

在此同時，原本傳出6日韓國瑜要在高雄辦造勢活動，後來改成「高雄觀光日」，號召韓粉到高雄觀光。特別的是，同黨參選人郭台銘選在5日先造訪高雄，合體前立法院長王金平直播，6日則換柯文哲到高雄一日遊，參選人們齊聚高雄，也讓一場另類的「總統大選」提前開打。

▲柯文哲拜訪農田水利會 。（圖／記者洪正達攝）

▲柯文哲去旗津。（圖／翻攝自柯粉俱樂部粉專，下同）

▲柯文哲吃海之冰。

▲柯文哲在新堀江，展現超高人氣。（圖／東森新聞）