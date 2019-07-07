蘇嘉全夫人傳將選立委「想做有意義的事」　洪恆珠友人勸：院長答應嗎？

▲屏東農業生物科技園區籌備處副主任洪恆珠（前排右二）也是立法院長蘇嘉全的太太，外傳將投入屏北地區立委選舉。（取自屏東農業生物科技園區籌備處臉書，洪參加新農業推廣委員會學業界會時拍攝）

記者陳崑福／屏東報導

立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠將以無黨籍身分投入下屆屏北地區立法委員選舉，在地方已傳聞超過2個月，日前她出席出席行政院長蘇貞昌視察屏東農業生物科技園區籌備處時，面對媒體的詢問時表示仍在拜訪中，但也說，蘇嘉全確實對她是否參選表示「很為難」。

民進黨屏北地區立委已提名鍾佳濱參選，現任立委的蘇震清，也是蘇嘉全的姪子，他爭取不分區立委，並傳出將接任鍾佳濱競選總部總幹事。

除鍾佳濱外，屏北立委另還有國民黨的屏東市前市長葉壽山、縣議員宋麗華兩人還在進行黨內初選；無黨籍縣議員蔣月惠早已宣佈加入戰局。另還傳出台北市長柯文哲也找到人手要投入選戰，一旦洪恆珠決定參選，屏北地區立委選舉將相當熱鬧。

洪恆珠目前是屏東農業生物科技園區籌備處副主任，日前她出席行政院長蘇貞昌視察農科活動，有記者曾詢問她對參選的態度。

她並未否認，並說，自己已60歲，應該是時候做一些自己想做的事，目前持續進行，聽取各界意見，「外界的反應都還不錯」。

洪恆珠的好友，也是中洲建設公司董事長黃啟倫的夫人邱金英7日對此表示，洪恆珠多次提及「60歲了，要做一些有意義的事」，表明要參選，但她及很多好朋友都勸洪不要，「況且蘇院長會答應嗎？」她認為洪最後不會參選。