立法院臨時會結束　共計通過17法律案、1同意權行使案

▲立法院臨時會，政治檔案條例三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第九屆第七會期第一次臨時會4日結束，在立法院長蘇嘉全敲槌通過《政治檔案條例》後，結束本次臨時會。根據立法院統計，臨時會自6月17日開議至今，共通過18件議案，包括法律案17案、同意權行使事項1案。由於第九屆立法院僅剩下最後一個會期，蘇嘉全也期盼朝野政黨能夠在下個會期，攜手同心，回應民意，為第九屆立法院畫下完美的句點。

蘇嘉全指出，這個會期通過許多重大法案，立法成果斐然，其中在防範共諜維護國家安全方面，修訂了《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《國家安全法》；在招商引資促進經濟發展方面，修訂了《產業創新條例》、制定《境外資金匯回管理運用及課稅條例》；在司法改革方面，修訂了《法官法》以及通過司法院大法官人事案；在轉型正義方面，修訂了《政治檔案條例》。

蘇嘉全強調，立法院所三讀通過的每一項法案，都是經由委員與相關行政單位充分的討論與漫長的協商整合，最後形成共識，才能通過這麼多福國利民的法案。對此，他要向過程中每一位參與者的付出，表達最深的感謝。

蘇嘉全表示，國會是民主國家的心臟，而進步的立法即是國家發展的基石，他希望每一個法案，都能成為台灣向上提升的原動力。由於第九屆立法院僅剩下最後一個會期，蘇嘉全期盼朝野政黨能夠在下個會期，攜手同心，回應民意，為第九屆立法院畫下完美的句點。