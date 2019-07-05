　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓粉登革熱捐款200萬　蘇貞昌：韓國瑜亂講話讓人以為缺錢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌5日下午視察屏東農業生物科技園區時表示，韓市長亂講話，讓人以為登革熱缺錢才捐款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲行政院長蘇貞昌5日下午視察屏東農業生物科技園區時針對韓粉捐款登革熱防治時表示，韓市長亂講話，讓人以為登革熱缺錢才捐款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌5日下午視察屏東農業生物科技園區時，針對媒體詢問「高雄市登革熱經費在撥款部分有卡卡的嗎？，及韓粉捐了200萬高雄市政府做為防治登革熱經費時」再批韓國瑜，「不但沒有鎮守地方，卻老是趴趴走，而且話還亂講，並且還把責任亂怪別人，其實很不對」。

蘇貞昌院長表示，行政院對於高雄市本土性登革熱的疫情不斷地累計增加感到非常憂心，而高雄市韓市長不但沒有鎮守地方，卻老是趴趴走，而且話還亂講，並且還把責任亂怪別人，其實是很不對的。

院長說，像中央相對於高雄登革熱防疫經費，他要5000多萬元，我兩天就批准，全額照准，同時也答應撥款的公文給他，他拖了一個多禮拜，都還沒有來領。可以看出，高雄市不但讓疫情增加，讓全國憂心，連領錢的手續都毫無效率，也因為韓市長話亂講，以至於讓有人會覺得是不是缺錢，才有捐款。

蘇院長針肯定民眾熱心捐款；但院長還是對於高雄市的疫情表示憂心行政院還是要求韓市長要努力守好地方，讓防疫能夠做到位、確實，中央不但給錢，而且國軍化學兵隨時都待命，電話都在高雄市防疫官員的手機上，隨時聯絡。政府真的是要錢給錢，要人給人，甚至於高雄市的衛生局長都說防疫經費是夠的，所以有錢、有人，缺的就是沒有心。如果高雄市長有心守住地方，相信疫情還是可以控制的，行政院給韓市長加油。

ET快訊
桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期
罷工空服凌晨苦行27公里走到總統府陳情　小英回應了
快訊／南加州又震了！規模5.4當地清晨一陣搖　深度僅7.1公

關鍵字：行政院,院長,蘇貞昌,韓國瑜,登革熱,經費

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

視察三民區雨水下水道　韓國瑜驚：淤積最高40公分

快訊／郭台銘「侵門踏戶」逛六合夜市　韓粉vs郭粉互噴口水

民調期間未禁止宣傳　國民黨5參選人下週7天仍可趴趴走

韓粉登革熱捐款200萬　蘇貞昌：韓國瑜亂講話讓人以為缺錢

郭台銘：警察必須保護人民　但社會得保護警察

總統府：蔡英文敦聘陳儀深出任國史館館長

柯文哲會劉結一直播遭陸方打斷　原來北市府沒知會台辦

快訊／加拿大返台直奔高雄找老爸韓國瑜　韓冰：回來放暑假啦！

郭台銘酸「在高雄時間少約不到」　韓國瑜回擊：早就改約別天

柯劉會登場！柯文哲見劉結一：「五個互相」...交流增加彼此信任

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

家犬猛甩頭 撕咬「路邊黑狗」濺血 飼主冷眼觀...民眾急：快被咬死了

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

視察三民區雨水下水道　韓國瑜驚：淤積最高40公分

快訊／郭台銘「侵門踏戶」逛六合夜市　韓粉vs郭粉互噴口水

民調期間未禁止宣傳　國民黨5參選人下週7天仍可趴趴走

韓粉登革熱捐款200萬　蘇貞昌：韓國瑜亂講話讓人以為缺錢

郭台銘：警察必須保護人民　但社會得保護警察

總統府：蔡英文敦聘陳儀深出任國史館館長

柯文哲會劉結一直播遭陸方打斷　原來北市府沒知會台辦

快訊／加拿大返台直奔高雄找老爸韓國瑜　韓冰：回來放暑假啦！

郭台銘酸「在高雄時間少約不到」　韓國瑜回擊：早就改約別天

柯劉會登場！柯文哲見劉結一：「五個互相」...交流增加彼此信任

墓仔埔也敢去！越南夫妻逾期非法打工　躲公墓還是被逮

和胡迪睡一晚、滿滿繽紛樂高　全球3間玩具主題房精選

確定單挑館長！練喻軒嗆「互罵後來打」：團隊溝通好了…來台時間曝光

【廣編】TOYOTA支持台灣運動選手　前進2020東京奧運

小三被抓包車震辯「痔瘡開刀不能做」　豬頭人夫自傲「我還行」成鐵證

年輕人IG玩太多會寂寞、愛比較　英國研究：負面能量大過臉書

開唱前一周突重感冒燒聲　東區「外僑御醫」神救援柯朋宇

不斷更新／尼克斯安全下庄　6局桃猿6：1統一獅

易烊千璽突蹲地發抖…導演「他都自己扛著！」　片場真相網心疼

暑假限定！壽星點小海陸菲力牛排 傑克兄弟免費送龍蝦

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

高雄神農路「逢雨必淹」真相曝

神算雄中生諷韓鼻子伸長！作家大..

蔡英文挺警察！下令「要錢給錢、..

桃猿Lamigo轉賣　郭台銘證..

響應韓國瑜號召！韓粉相約「76..

7/6高雄觀光日　郭董柯P都來..

國家養發酵？　政見會後郭台銘電..

郭台銘證實推薦買主接手Lami..

韓冰現身高鐵站　返台為韓國瑜助..

君鴻、大八都倒了　網酸：根本沒..

快訊／柯劉會登場！柯文哲5點西..

早上7點才接到電話　林義守出席..

沈富雄籲郭台銘：要感謝朱立倫

政見會誰表現好？　朱立倫、郭台..

更多熱門

相關新聞

穿青蛙裝下地視察　韓國瑜：淤積很厚

高雄市長韓國瑜5日前往三民區同盟二路與自立一路口視察下水道，聽取完水利局簡報說明後，穿著安全裝備進入下水道箱涵視察。他說，由於市府努力進行雨水下水道清淤，因此，近期數波強降雨高雄都未淹水、排水清況相當良好，讓市民免受淹水之苦。

高雄登革熱中央目前撥款5318萬元

韓冰現身高鐵站　返台為韓國瑜助選？

郭董酸約不到　韓國瑜回擊：改約別天

陳其邁南下台南視察登革熱防治

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

林志成嗆「18秒打趴館長」

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

最難追的星座女Top 5

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

《玩很大》張立東撿到內褲！

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

即／李承翰死因曝光　91歲奶奶還在等他回家

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

更多

最夯影音

更多

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面