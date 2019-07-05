韓粉登革熱捐款200萬　蘇貞昌：韓國瑜亂講話讓人以為缺錢

▲行政院長蘇貞昌5日下午視察屏東農業生物科技園區時針對韓粉捐款登革熱防治時表示，韓市長亂講話，讓人以為登革熱缺錢才捐款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌5日下午視察屏東農業生物科技園區時，針對媒體詢問「高雄市登革熱經費在撥款部分有卡卡的嗎？，及韓粉捐了200萬高雄市政府做為防治登革熱經費時」再批韓國瑜，「不但沒有鎮守地方，卻老是趴趴走，而且話還亂講，並且還把責任亂怪別人，其實很不對」。

蘇貞昌院長表示，行政院對於高雄市本土性登革熱的疫情不斷地累計增加感到非常憂心，而高雄市韓市長不但沒有鎮守地方，卻老是趴趴走，而且話還亂講，並且還把責任亂怪別人，其實是很不對的。

院長說，像中央相對於高雄登革熱防疫經費，他要5000多萬元，我兩天就批准，全額照准，同時也答應撥款的公文給他，他拖了一個多禮拜，都還沒有來領。可以看出，高雄市不但讓疫情增加，讓全國憂心，連領錢的手續都毫無效率，也因為韓市長話亂講，以至於讓有人會覺得是不是缺錢，才有捐款。

蘇院長針肯定民眾熱心捐款；但院長還是對於高雄市的疫情表示憂心行政院還是要求韓市長要努力守好地方，讓防疫能夠做到位、確實，中央不但給錢，而且國軍化學兵隨時都待命，電話都在高雄市防疫官員的手機上，隨時聯絡。政府真的是要錢給錢，要人給人，甚至於高雄市的衛生局長都說防疫經費是夠的，所以有錢、有人，缺的就是沒有心。如果高雄市長有心守住地方，相信疫情還是可以控制的，行政院給韓市長加油。