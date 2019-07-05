劉慶中籲退休人員以「無用之用」　挺葉壽山進立法院　

▲屏東縣教育界退休人員挺國民黨屏北立法委員初選參選人葉壽山，5日有近3百人參與。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣教育界退休人員挺國民黨屏北立法委員初選參選人葉壽山，5日上午集結近三百人在國民黨縣黨部成立挺葉壽山參選立委後援會，會中並推舉前屏東教育大學校長、也是前客委會主委劉慶中為後援會主任委員。

▲葉壽山致詞感謝。

劉慶中以樗木故事為例，呼籲所有退休人員展現人生最後階段的「無用之用」，從自己開始影響家人、家族、朋友和學生，務必民調電話支持葉壽山，一人一張選票投給葉壽山，讓屏東優秀子弟葉壽山順利進入立法院，讓國民黨在立法院過半，才能一掃大家心中的委曲。

出席這場挺葉壽山參選後援會，除劉慶中外，另有屏東縣退休公教協會理事長李燕妹、前屏東縣退休公教協會理事長楊詠華、明正國中退休校長鍾恩喜、中正國中退休校長王春聯、屏東縣國小退休校長聯誼會理事長徐吉盛、三清功德會秘書長也是前萬丹國中退休主任羅茂松等上百人。前立委王進士也籲請選民團結在一起，終結這個無能腐敗的政府。

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葉壽山表示，不論各行各業或國家，大家都有個共識，就是要有所成就，一定要選對人、做對事、走對方向，絕不能選一個人只會出來製造問題、搞對立、搞分裂。而退休老師曾為國家培育英才犧牲奉獻，政府不能拿教育界開刀，不能「船過水無痕」，政府和國家元首不能失信於民。未來有機會為更多人服務時，他一定以教育界為後盾，以全民福祉為優先，全方位的為民服務。