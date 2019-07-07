華聞快遞／「台博會」天津開幕　海瑞貢丸總座：在陸發展越來越好

▲「海瑞摃丸」總經理黃世凱。（圖／記者林信男攝）

大陸中心／綜合報導

《天津》「台博會」天津開幕 海瑞貢丸總座：在陸發展越來越好

第十二屆津台投資合作洽談會暨2019年天津•台灣商品博覽會(簡稱台博會)4日開幕，約600家台灣企業參展，共開設1200多個標準展位，展覽面積5萬平方公尺。海瑞貢丸的第三代傳人黃世凱從2010年起就開始參加，2016年工廠在天津投產。他表示，「借著天津『津台會』和『台博會』的東風，公司在大陸發展得越來越好。」

《山東》為企業減負 將取消政府採購投標保證金

為減輕企業負擔，降低政府採購的制度性交易成本，優化營商環境，山東省發佈政策，取消政府採購投標保證金，自2019年7月1日起，政府採購活動不得向誠信記錄良好的供應商收取投標保證金。以2018年全省政府採購額測算，全年可為供應商減少資金佔用約200億元（人民幣，下同）。（齊魯網）

《北京》陸鋼鐵行業成本大幅上升 企業效益明顯下降

據悉，今年前5個月大陸粗鋼產量超過4億噸，同比增長10.2%；鋼材出口小幅增長，進口有所下降。值得注意的是，鋼鐵行業成本大幅上升，企業效益明顯下降，今年前5個月，中鋼協會員鋼鐵企業實現利潤總額855億元，同比下降18.15%。

至於成本上升的原因，中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗表示，今年以來，進口鐵礦石價格大幅上漲，上漲幅度達50%以上，有鋼鐵產量大幅增長、巴西礦難和澳洲颶風的影響，但也不排除市場過度解讀、資本進入炒作的因素，具有不合理和不可持續性。（新華社）

▼安徽馬鞍山鋼鐵廠。（示意圖／CFP）

《北京》困難失業人員一次性補助1.4萬元

《關於做好困難失業人員臨時生活補助發放工作的通知》顯示，將對生活困難又不符合失業保險金領取條件的登記失業人員給予一次性臨時生活補助，保障困難群眾基本生活；已進行失業登記的低收入家庭成員中，申領補助當月未領取失業保險金的，可以申領一次性3000元（約新台幣1.4萬元）的臨時生活補助。（北京青年報）

《香港》港府新設地區性無線寬頻服務牌照 促進5G服務發展

香港通訊事務管理局(通訊局)5日公佈設立新的地區性無線寬頻服務牌照，用於以行政方式指配26吉赫（GHz）頻帶及28吉赫頻帶(27.5—28.35吉赫)內，最多400兆赫按地區劃分的共用頻譜，以促進使用 5G或其他先進流動技術的創新無線通訊服務的發展。（中新社）

《北京》上半年陸商標註冊同比增加67.8%

據悉，今年上半年大陸完成商標註冊351.5萬件，同比增加67.8%；商標註冊審查週期縮減到5個半月以內。截至目前，大陸商標有效註冊量超過2274萬件，穩居世界首位，平均每5.2個市場主體就擁有1件有效商標。（澎湃新聞）

《廣東》比亞迪上半年新能源車銷量增95% 純電動車增逾300%

大陸汽車製造商比亞迪5日發佈6月銷量快報。數據顯示，今年上半年比亞迪整車銷量達228072輛，同比（較上年同期）略微上漲1.59%。新能源車方面，2019年1-6月比亞迪完成銷量145653輛，相比去年同期的74884輛，增長幅度達到94.5%。其中，純電動乘用車增長最為顯著，共計銷售95779輛，增幅高達301.76%。（澎湃新聞）

▼101輛比亞迪E6交付泰國。（圖／翻攝自人民網）