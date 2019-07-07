　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／「台博會」天津開幕　海瑞貢丸總座：在陸發展越來越好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

「海瑞摃丸」總經理黃世凱。（圖／記者林信男攝）

▲「海瑞摃丸」總經理黃世凱。（圖／記者林信男攝）

大陸中心／綜合報導

《天津》「台博會」天津開幕　海瑞貢丸總座：在陸發展越來越好

第十二屆津台投資合作洽談會暨2019年天津•台灣商品博覽會(簡稱台博會)4日開幕，約600家台灣企業參展，共開設1200多個標準展位，展覽面積5萬平方公尺。海瑞貢丸的第三代傳人黃世凱從2010年起就開始參加，2016年工廠在天津投產。他表示，「借著天津『津台會』和『台博會』的東風，公司在大陸發展得越來越好。」

《山東》為企業減負　將取消政府採購投標保證金

為減輕企業負擔，降低政府採購的制度性交易成本，優化營商環境，山東省發佈政策，取消政府採購投標保證金，自2019年7月1日起，政府採購活動不得向誠信記錄良好的供應商收取投標保證金。以2018年全省政府採購額測算，全年可為供應商減少資金佔用約200億元（人民幣，下同）。（齊魯網）

《北京》陸鋼鐵行業成本大幅上升　企業效益明顯下降

據悉，今年前5個月大陸粗鋼產量超過4億噸，同比增長10.2%；鋼材出口小幅增長，進口有所下降。值得注意的是，鋼鐵行業成本大幅上升，企業效益明顯下降，今年前5個月，中鋼協會員鋼鐵企業實現利潤總額855億元，同比下降18.15%。

至於成本上升的原因，中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗表示，今年以來，進口鐵礦石價格大幅上漲，上漲幅度達50%以上，有鋼鐵產量大幅增長、巴西礦難和澳洲颶風的影響，但也不排除市場過度解讀、資本進入炒作的因素，具有不合理和不可持續性。（新華社）

▼安徽馬鞍山鋼鐵廠。（示意圖／CFP）

▲安徽馬鞍山鋼鐵廠。（示意圖／CFP）

《北京》困難失業人員一次性補助1.4萬元

《關於做好困難失業人員臨時生活補助發放工作的通知》顯示，將對生活困難又不符合失業保險金領取條件的登記失業人員給予一次性臨時生活補助，保障困難群眾基本生活；已進行失業登記的低收入家庭成員中，申領補助當月未領取失業保險金的，可以申領一次性3000元（約新台幣1.4萬元）的臨時生活補助。（北京青年報）

《香港》港府新設地區性無線寬頻服務牌照　促進5G服務發展

香港通訊事務管理局(通訊局)5日公佈設立新的地區性無線寬頻服務牌照，用於以行政方式指配26吉赫（GHz）頻帶及28吉赫頻帶(27.5—28.35吉赫)內，最多400兆赫按地區劃分的共用頻譜，以促進使用 5G或其他先進流動技術的創新無線通訊服務的發展。（中新社）

《北京》上半年陸商標註冊同比增加67.8%

據悉，今年上半年大陸完成商標註冊351.5萬件，同比增加67.8%；商標註冊審查週期縮減到5個半月以內。截至目前，大陸商標有效註冊量超過2274萬件，穩居世界首位，平均每5.2個市場主體就擁有1件有效商標。（澎湃新聞）

《廣東》比亞迪上半年新能源車銷量增95%　純電動車增逾300%

大陸汽車製造商比亞迪5日發佈6月銷量快報。數據顯示，今年上半年比亞迪整車銷量達228072輛，同比（較上年同期）略微上漲1.59%。新能源車方面，2019年1-6月比亞迪完成銷量145653輛，相比去年同期的74884輛，增長幅度達到94.5%。其中，純電動乘用車增長最為顯著，共計銷售95779輛，增幅高達301.76%。（澎湃新聞）

▼101輛比亞迪E6交付泰國。（圖／翻攝自人民網）

▲▼101輛比亞迪E6交付泰國。（圖／翻攝自人民網）

ET快訊
買不起房=人生沒意義？25歲社畜月領38K「存不了多少」網嚇
乘客通報「北捷中正紀念堂」有人持刀！警調監視器急追查
楊冪「真實身材」被鏡子出賣！網友放大「健身房自拍照」看傻

關鍵字：海瑞貢丸,台博會,津台會,政府採購投標保證金,大陸鋼鐵,鋼鐵行業,5G,比亞迪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸27省平均年薪出爐　榜首北京650K＝排尾黑龍江2.4倍

華聞快遞／「台博會」天津開幕　海瑞貢丸總座：在陸發展越來越好

麥肯錫研究院：2000到2017年世界對中國經濟依存增3倍

台青西遊記／繪本教英語　Niki老師在福州「守護童心」

浙江5條惠台新政鎖定台青　3千就業實習崗位、1千電商培訓名額

洪秀柱與劉結一杭州會面　肯定青年為兩岸交流重要角色

帶1萬元探望20歲女卻意外墜樓！　她急送父親火化...「恐怖秘密」被揭發當場大哭

中國首顆智能衛星「天智一號」　通過10多項在軌試驗

赤膊男當街踢女下體、扯髮近20分　路人冷漠看一眼就走了！

大學放榜「想賺3.5萬詐騙金」！他寄「假錄取通知書」...忘蓋印章露馬腳

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

陸27省平均年薪出爐　榜首北京650K＝排尾黑龍江2.4倍

華聞快遞／「台博會」天津開幕　海瑞貢丸總座：在陸發展越來越好

麥肯錫研究院：2000到2017年世界對中國經濟依存增3倍

台青西遊記／繪本教英語　Niki老師在福州「守護童心」

浙江5條惠台新政鎖定台青　3千就業實習崗位、1千電商培訓名額

洪秀柱與劉結一杭州會面　肯定青年為兩岸交流重要角色

帶1萬元探望20歲女卻意外墜樓！　她急送父親火化...「恐怖秘密」被揭發當場大哭

中國首顆智能衛星「天智一號」　通過10多項在軌試驗

赤膊男當街踢女下體、扯髮近20分　路人冷漠看一眼就走了！

大學放榜「想賺3.5萬詐騙金」！他寄「假錄取通知書」...忘蓋印章露馬腳

5G iPhone未出被先山寨一步　陸手機廠：對蘋果虔誠的模仿

《陳情令》古裝雙男神爆不合？　王一博嗆肖戰「年紀大」：老欺負我！

開閃光燈拍照卻右邊紅眼「左邊小白點」！　4歲女兒罹患眼癌零徵兆

寶格麗七夕禮冒粉紅泡泡　珠寶與包款套組寵她

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

專做孩子生意！托嬰、才藝班火警　燻成漆黑...還好假日未營業

猜不到結局、每人解讀都不同！「命運」主題短篇故事　蹩腳槍手最後成為ＯＯ

大都會總管爆氣摔椅子　怒吼教頭米奇：他X的！

火爆男友「揮棍打斷她手腳」！怕被通報家暴遲3天就醫…女友手腫黑已廢

WINNER姜昇潤飆唱《不能說的秘密》　「標準中文＋爆雞皮高音」周杰倫都朝聖！

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

大陸熱門新聞

父親墜樓「女兒急火化」...背..

想騙考生錢！他寄假錄取通知書遭..

女童亂入噴水池...下秒觸電慘..

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

任正非：華為鴻蒙系統比安卓速度..

曾一腳踢暈對手　練喻軒約館長：..

貿易戰一週年　美國損失更慘重

男當街踢女下體　路人冷看一眼就..

浙江5條惠台新政　聚焦台青就業..

華聞快遞／台胞在廈換領大陸駕照..

浪犬遭弓箭射穿背部　箭身「4字..

建築工高空尿尿 直接尿入女工..

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

翻男友手機見「男男激情圖」　她..

更多熱門

相關新聞

慧眼看天下／中美貿易戰降溫　全球經濟喘口氣

G20川習會為全球市場帶來好消息，美國總統川普甚至允許美國科技公司在不造成國安疑慮的前提下，出售產品給華為，美中緊張關係減緩。然而，川普這項舉動，卻引發美國國內批評聲浪，更有參議員揚言要提出法案，立法以求繼續實施對華為的禁令。慧眼看天下第60集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

亞太重申：5G絕對不會缺席

2019津台會開幕　劉結一致詞

川普放寬禁令　華為仍在黑名單

Nokia：台5G製造業熱、電信業冷

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

高雄店家罷韓　韓粉「護瑜」狂嗆

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包圍

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面