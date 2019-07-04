川普揚言放寬禁令！華為依舊在「黑名單」　美商務部員工困惑

▲華為先前遭到美國封殺。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普上月29日於G20峰會期間表示，他將允許美企業販售部分產品給中國電訊龍頭華為。美中看似破冰，然而，美商務部（BIS）官員1日寄給執法人員的電郵指出，華為仍應列入「黑名單」，只要是與華為相關的申請，必須考量來自商務部的指導。

《路透社》報導，川普上月29日與中國國家主席習近平會面，他表示，在不危害國安情況下，美企業可以向華為銷售部分商品。不過，商務部產業安全局出口執法辦公室副主任桑德曼（John Sonderman）1日發給執法人員的電郵可見，他試圖向工作人員解釋，該如何處理美企業提出販售商品給華為的需求。

所有相關申請都該按照價值來考量，同時加註「此方被列入實體清單」的警語。桑德曼寫道，引用的規範包括實體清單，以及適用於黑名單企業的「拒絕批准推定」許可政策等。

▲美中在G20「川習會」打破僵局。（圖／路透）



川普雖然宣布放寬對華為的限制，底下的員工卻感到困惑，不確定到底該如何實施政策。他29日向中國遞出橄欖枝，美中雙方將重啟貿易談判，他對華為釋出的善意，也受到美國芯片製造商熱烈歡迎；這些企業想與華為保持業務往來。

華為3日告訴路透社，創辦人兼執行長任正非（Ren Zhengfei）表示川普周末的言行對美企業有利；一名華為發言人透過電郵說明，華為也樂見繼續從美公司購買產品，但目前還沒看到太多影響，會繼續專注在自己事業上。美商務部則沒有立刻回應。

華為5月被美商務部列入實體名單，原因是該企業影響到美國家安全利益；美企業不得在未經允許的情況出售產品給華為。目前還不清楚商務部會如何實現川普的最新承諾。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）2日表示，美政府允許企業向華為出售「低技術」晶片，此舉不會影響國安。美國先前指控華為竊取美方的智慧財產權以及違反制裁伊朗，同時說服其他盟友不要使用華為的設備，等於把華為圍堵在5G技術之外。