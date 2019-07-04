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2019津台會開幕　劉結一：推動兩岸應通盡通

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▲▼津台會。 （圖／翻攝中新社）

▲國台辦主任劉結一。 （圖／讀者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

第十二屆津台投資合作洽談會暨2019年天津・台灣商品博覽會今（4日）在天津梅江會展中心登場，大陸國台辦主任劉結一在致詞時提到，兩岸是命運共同體，應攜手深化兩岸融合發展，打造兩岸共同市場，推動兩岸應通盡通。

劉結一指出，大陸貫徹以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞，繼續率先同台胞分享發展機遇，為台胞台企提供同等待遇。「只要兩岸同胞攜手同心，克難前行，兩岸關係和平發展的道路就越走越寬廣。」

除了劉結一之外，國民黨前副主席蔣孝嚴，國民黨中央常務委員、台灣中華經濟貿易合作促進會理事長劉大貝，新竹縣縣長楊文科等台灣政商界人士也出席開幕式。

▲▼津台會。 （圖／翻攝中新社）

▲台灣水果每年都是津台會焦點。 （圖／翻攝中新社）

本屆津台會暨台博會以「新理念新產業新合作」為主題，希望分享天津發展新機遇，提升津台經貿合作，支持台商台企能在天津獲得更好、更快的發展。

主辦方統計，今年津台會暨台博會吸引600家台灣企業參展，共5個展館，1200個攤位，展出產品包括文創、觀光、農特產品、運動休閒、健康醫療等領域。4日開幕當天，累計3.5萬人入場。

津台會自2008年以來已連續舉辦11屆，台博會則自2010年開始連續9年舉辦，累計邀請台灣政商界人士2300多人次，累計參觀採購人數360萬人次，是天津和台灣規模最大、參與人數最多的經貿交流活動，也是台灣商品拓展大陸北方市場重要展示平台。

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關鍵字：天津台博會,津台會,國台辦,劉結一,天津,特派現場

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