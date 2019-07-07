5G iPhone未出被先山寨一步　陸手機廠：對蘋果虔誠的模仿

▲VK手機直接山寨去年推出的iPhone，甚至還號稱加入了5G功能。（圖／翻攝自VK官網）

科技中心／綜合報導

新iPhone得等到今年九月才會推出，且5G版本iPhone最快也得等到2020年才有機會亮相，沒想到現在就有一家名為VK（為可手機）的中國手機廠「率先」山寨，不但外型設計與去年推出的iPhone極為類似，而且還號稱搭載了5G傳輸功能。網站中也不諱言地表示，「我們推崇蘋果，因而對其虔誠的模仿，細緻到每個像素」。

這部山寨手機名為「VK XI Max」，根據VK網站顯示，該款手機搭載了MediaTek Helio M70的5G基頻晶片，其他的硬體規格則沒有進一步的提供；外型設計與去年九月推出的iPhone極為相似，都有瀏海的前鏡頭設計，機身顏色、Logo的擺放位置都相去不遠，連內建的泡泡桌布都如法泡製。

而背面就「有點不一樣」，因為VK XI Max的主鏡頭設計，是採用現在外傳新iPhone的三鏡頭方形矩陣排列方式，乍看之下會讓人以為這是今年九月將推出的新iPhone。

VK XI Max手機的售價並不便宜，根據官網顯示，一支支援5G的VK XI Max要價6,999元人民幣，相當於台幣31,721元，預計在年底發售。

瀏覽一遍VK官網，會發現其先前推出的手機都是以前幾代的iPhone作為模仿對象，甚至在VK 6S Plus這款手機的介紹頁面上，還直接寫明了「我們推崇蘋果，因而對其虔誠的模仿，細緻到每個像素」。