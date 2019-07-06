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慧眼看天下／中美貿易戰降溫　全球經濟喘口氣

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新聞節目中心／綜合報導

G20川習會為全球市場帶來好消息，美國總統川普甚至允許美國科技公司在不造成國安疑慮的前提下，出售產品給華為，美中緊張關係減緩。然而，川普這項舉動，卻引發美國國內批評聲浪，更有參議員揚言要提出法案，立法以求繼續實施對華為的禁令。慧眼看天下第60集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲G20川習會。（圖／路透）

閃電三會 川普金正恩板門店見面
川普跟金正恩的世紀會面，戲劇化的在兩韓邊界板門店展開，川普還成為美國第一位進到北韓領土的現任總統，但為什麼是戲劇化上演呢，因為川普在參加G20前才說過，造訪南韓時沒有要見金正恩的計畫，但川普又突然發了推特說想見金正恩，決策到見面只有短短30幾個小時，讓維安跟媒體都亂成一團。

▼川普板門店會金正恩，首位踏上北韓的美國總統。（圖／朝中社）

▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

極端氣候來襲! 墨西哥30高溫下冰雹
墨西哥正值盛夏，平均氣溫大約30度左右，不過在30號晚間突然遭到一場反常的冰雹襲擊，規模大到甚至形成冰雹洪水，造成200棟房屋受損，所幸沒有人傷亡。而隔天早上起來景象更是驚人，街頭堆疊了將近2公尺高的冰雹山，也讓人感嘆，地球氣候變遷帶來的驚人威力。

禁售電子菸 舊金山開全美先例
抽電子菸成為青少年另類的追潮流的方式，但跟傳統香菸比較，到底有沒有比較不影響健康，一直都是爭議問題，而美國舊金山直接採取行動，讓舊金山成為美國首個禁止在商店跟網路上販賣電子菸的城市，但電子菸業者認為，這項做法根本只是讓癮君子走回頭路，改回抽傳統香菸。

▼電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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長榮勞資最終團協內容曝光！越洋飛安獎金500、3年內不罷工

關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,川習會,華為,5G,貿易戰,冰雹,川金三會,電子菸

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