長榮工會3天內發還三寶！宣布9日晚間24時結束罷工

▲長榮航空工會常務理事李瀅說，團協簽訂後即日起發還三寶。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空罷工終於在第17天落幕，勞資雙方在勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦見證下簽訂團體協約。工會常務理事李瀅指出，團協中的和平協議簽訂後，只要資方不秋後算帳、工會3年不罷工，另工會即日起發還會員三寶，罷工將於9日晚間12點正式結束。

勞資團體協約由長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明、桃園市空服員職業工會常務理事李瀅、副秘書長周聖凱代表雙方簽約，正式宣告罷工結束。工會副秘書長周聖凱指出，接下來3天內將發還三寶，罷工將於9日晚間24時落幕。

請繼續往下閱讀...

工會常務理事李瀅說，罷工行動已把民主帶進航空產業，這段期間的努力勞動條件實質提升，也打破長榮威權，未來工會可參加勞資會議，性平上能更進一步，在這個部分工會要求的是不秋後算帳、對等的和平協議，也承諾3年不罷工。

▲勞動部長許銘春說，感謝勞資雙方凝聚共識，化解歧見，勞動部已見各界聲音。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮航空董事長林寶水強調，「員工的聲明、我們聽到了」，會努力改善與同仁們溝通，既然現在已經簽了團體協約，就趕快回來吧，「大家一起打拼，希望公司能更好、更團結。」

勞動部長許銘春表示，能夠簽訂團體協議最主要的原因是最後三個晚上，由勞資雙方代表、律師，將雙方歧見、爭議點核對出來持續溝通，才能坐上談判桌。這次空服員罷工，罷工預告期被各界廣泛討論，勞動部已經聽見各界聲音，會在事情告一段落後，彙整各界意見，具體討論凝聚共識，不僅針對罷工預告期，其他問題也會一併討論。

▲桃園市長鄭文燦指出，感謝勞資雙方各退一步，終於達成團體協商。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦表示，感謝勞動雙方各退一步，考慮雙方立場與乘客利益，終於達成團協，希望空服員趕快回到崗位上，政府未來會扮演更中立角色，朝保障勞資、保護乘客權益、公司永續經營等目標努力。

至於工會發表抗爭獲得三大勝利一事，長榮航空律師沈以軒則說明，雙方簽訂和平協議，只要是不秋後算帳、打壓，工會三年不罷工，罷工預告期並無意義，此外職場霸凌、違反性平都屬於法律保障範圍，違反就要追究，沒有所謂讓步問題，在此特別提出澄清。

【更多新聞】

►快訊／長榮罷工第17天正式落幕 勞資雙方簽下團體協約

►罷工17天虧損27億！長榮航空：盡量追回落後營收

►人夫愛拍「閨房秘樂片」！妻被側錄10年 怒控妨害秘密