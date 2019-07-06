快訊／勞資協商最新！長榮航空讓步：撤除3條和平協議條款

▲長榮空服罷工進入第17天。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第17天，勞資雙方於今（6日）下午14:00起在桃園市政府進行第三次協商，桃職工會於近17點時表示，長榮航空針對之前提出的7大「和平協議」條款做出讓步，願意撤除不得對公司員工有任何霸凌言行，不得發表汙衊詆毀公司與管理階層及其員工、股東的不實言論否則懲罰50萬元，以及罷工預告期等3項條款。

長榮勞資雙方第三次協商是否能成功吸引各界關注，之前協商時，長榮航空則提出7大「和平協議條款」，遭到工會拒絕，因此此次第三次協商，和平協議條款與秋後算帳條款均為討論重點。

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▲長榮提出的和平協議，點圖可放大。（圖／工會提供）

根據桃職工會幹部於南崁罷工棚宣布最新協商進度，表示長榮航空在會議上針對之前提出的「和平協議條款」做出讓步，同意撤除其中3條，包括：

1. 工會確認「和平期間」不得發動任何爭議行為（不得罷工）。



2. 工會同意若於「和平期間」過後有發動罷工爭議行為之必要，至遲應於開始罷工（包括但不限於宣布、發起或執行罷工）之30日前，對公司、全台旅行社及相關公部門書面通知預告事項，否則應就因其未預告罷工而有損害之人，負擔ㄧ切、刑事責任。→長榮航空同意撤除



3. 不得對公司員工有任何霸凌、歧視、貶抑或其他任何違法或不當之言行。→長榮航空同意撤除



4. 不得發表汙衊、詆毀公司、公司經營階層及其員工、股東的不實言論。如違反約定，工會應按所屬成員及會員的違約行為，按次數支付公司懲罰性違約金新台幣50萬元。→長榮航空同意撤除



5. 工會同意離島航線（台灣本島來往澎湖、金馬或馬組織航線）不得罷工。



6. 工會同意就本協約簽定前對於公司之爭議權均予拋棄，工會就爭議事項不得於和平期間再行主張及請求。



7. 若先前雙方就爭議事項簽訂文件和本協約不一致，以本協約之效力為優先。

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