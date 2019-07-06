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台灣空運史上最久癱瘓！長榮空服罷工「17天事件懶人包」看懂386hrs吵什麼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼6/24長榮空服員罷工抗爭持續進行中。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服罷工。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／整理報導

長榮空服罷工行動在持續17天後，勞資雙方6日下午5時50分正式簽下團體協商，長達386個小時的罷工行動終於落幕。《ETtoday新聞雲》帶讀者回顧這場影響30萬人、台灣空運史上最大癱瘓的事件懶人包，看長榮空服到底爭取什麼。

台灣史上空運史上最大癱瘓　長榮空服罷工「17天事件時序表」

請繼續往下閱讀...

6/20　罷工Day 1：長榮勞資協商破局，宣布下午4點展開罷工

6/21　罷工Day 2：桃職工會宣布「破千人交三寶」　長榮航提告工會非法罷工：一天求償3400萬元

6/22　罷工Day 3：停飛影響破萬人、1900空服加入罷工　長榮：有組員想拿回三寶

6/23　罷工Day 4：工會8大訴求調整4大方向：不再堅持禁搭便車條款、勞工董事、調整日支費

6/24　罷工Day 5：長榮宣布將招募新空服　桃職工會連三退：禁搭便車、勞工董事、日支費金額願意調整

6/25　罷工Day 6：工會讓步，接受「買票即可搭車」：但不提前結束罷工

6/26　罷工Day 7：長榮取消三寶委託書免費幫空服辦新護照　工會宣布將投票決定是否繼續罷工

6/27　罷工Day 8：工會8大訴求調整4大方向：不再堅持禁搭便車條款、勞工董事、調整日支費

6/28　罷工Day 9：勞資雙方首次協商、最新6點方案出爐　2300會員投票決定要戰要和

6/29　罷工Day 10：空服投票同意6點方案　資方以授權不足，團協簽訂失敗，空服繼續罷工

6/30　罷工Day 11：勞資雙方掀「18金釵」記曠職論戰、懲處名單增至25人　桃職工會力挺：她們合法罷工

7/1　罷工Day 12：勞資雙方針對秋後算帳條款、18金釵隔空交火　長榮航空：不會同意罷工空服恢復罷工前權益

7/2　罷工Day13：第二次協商，勞資11小時馬拉松攻防戰達2共識：曠職改空班、漸進式恢復優惠機票

7/3　罷工Day14：不給放三寶了！台灣保全爆解約　長榮勞資雙方晚間再度碰面

7/4　罷工Day15：長榮航空提「和平協議」　桃職工會宣布5日南崁→總統府徒步5小時向小英請願

7/5　罷工Day16：50罷工空姐苦行10小時「南崁→總統府」遞交陳情書

7/6　罷工Day17：第三次協商，團協成功簽訂　罷工落幕

▲▼長榮罷工第8天。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮罷工。（圖／記者范綱儀攝）

6／20 罷工day1：長榮勞資協商破局，宣布下午4點展開罷工

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日正式重啟勞資協商會議，勞資協商從空服員主要訴求日支費、禁搭便車開始談起，但始終無共識，工會也正式宣布，從6月20日下午4點展開罷工。

桃園市空服員職業工會提出提出8大訴求包括「日支費應調高到每小時新台幣150元，非會員不得比照適用」、「東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班」、「開放空服員工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權」、「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如工會參與推派獨董或增設勞工董事」、「國定假日出勤應給付2倍工資」、「各航班派遣外籍組員不得超過2人」、「給予工會理監事、會員代表會務公假」、「變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商」。

▲▼長榮罷工 。（圖／攝影中心攝）

▲長榮罷工首日空服與內勤在南崁總部爆發衝突 。（圖／攝影中心攝）

長榮空服從20日起在長榮南崁總部大門前開始罷工抗議，在準備搭建舞台時與反罷工的內勤掀起激烈衝突。

▲▼長榮罷工,陸續有空服員前往南崁公司罷工，並繳交護照、工作證等三寶。（圖／記者李毓康攝）

▲陸續有空服員前往南崁公司罷工，並繳交護照、工作證等三寶。（圖／記者李毓康攝）

6／21 罷工day2：桃職工會宣布「破千人交三寶」　長榮航提告工會非法罷工：一天求償3400萬元

桃職工會宣布交三寶的空服已經超過千人，甚至有組員一下飛機就加入罷工行列，長榮航空則在21日下午4點向桃園地檢屬按鈴申告，向桃職工會與罷工空服員提起「強制罪」、「妨礙自由」等訴訟。

▲▼長榮罷工,律師提告,取回三寶。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮也對工會提告。（圖／記者沈繼昌攝）

針對非法罷工，長榮也於同日赴台北地方法院提告，律師表示，自21日起算一天3400萬元起算，逐日增加，此金額是依據尼莎颱風期間，全面停飛狀態一天的營業收入。

▲▼ 長榮罷工,機場,旅客 。（圖／記者崔至雲攝）

▲ 長榮罷工影響擴大 。（圖／記者崔至雲攝）

6／22 罷工day3：停飛影響破萬人、1900空服加入罷工　長榮：有組員想拿回三寶

根據桃園市空服員職業工會上午統計，已有超過1900名會員繳交護照、台胞證以及員工證，加入罷工行動。

▲▼長榮航空罷工,長榮罷工,航班資訊,航班取消。（圖／記者宋良義攝）

▲長榮罷工導致多航班取消。（圖／記者宋良義攝）

長榮航空在罷工發生後，也發信溫情喊話空服員回來服勤，長榮表示，只要本人給予委託書，公司會派人協助找工會取回相關證件。

根據統計，長榮航空22日177個航班有112班被取消、23日原訂188航班取消113航班，運量只有平常的4成左右。

▲▼長榮空服員罷工,長榮陳耀銘發言人秀出取回三寶委託書。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮陳耀銘發言人秀出取回三寶委託書。（圖／記者季相儒攝）

6／23 罷工day4：長榮航空出示10多份「退出罷工委託書」，要工會交還三寶未果

長榮航空再次表示有多名空服想要拿回三寶回去服勤，工會則表示僅收到一人，且為特例。而旅行商業同業公會則在同日舉辦記者會怒批，罷工事件已影響旅行業及消費者權益，損失難以估算，罷工不是不可以，但至少要有個「罷工預告期」，讓各界可以提早因應。

▲▼長榮空服員罷工,長榮陳耀銘發言人取得取回三寶委託書前往工會欲取回三寶爆發爭執。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮陳耀銘發言人帶取回三寶委託書前往工會欲取回三寶爆發爭執。（圖／記者季相儒攝）

長榮航空則於下午17時在律師陪同下，出示10多份經由空服員授權、且由桃園地方法院認可的「退出罷工取回三寶委託書」，並直接走到桃職工會的繳交三寶櫃檯，要求工會返還員工的證件，但桃職工會以「無法確認是否為本人簽名」為由，拒絕返還。

▲長榮罷工,高空抗爭 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲工會代表理事胡曉萱發起高空抗爭 。（圖／記者陳涵茵攝）

當晚，桃園市空服員職業工會發起晚會活動，工會代表理事胡曉萱更於晚間9點40分登上高達3層樓的高檯進行高空抗爭，高喊口號：「帶大家有尊嚴回到天空。」並揚言罷工部結束不會下來。

而爭議多日的150元日支費議題，桃園市空服員職業工會終於給出正式回應，表示原來算法並非是要比照華航，而是以「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」為基準。

▲▼長榮航空108年股東會會後記者會，總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

6／24 罷工day5：長榮宣布將招募新空服　桃職工會連三退：禁搭便車、勞工董事、日支費金額願意調整

長榮航空總經理孫嘉明於24日早上於股東會議中宣布，將招募新空服員，並首次招募男性空服員，但此次招募並非是因為罷工人手不足，而是本來就有招募計畫，但也表示未來將會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」

隨著罷工擴大，長榮航空至24日為止已取消超過200航班，影響8萬8千名旅客，預估超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄，累計營收損失估計約新台幣8.2億元

▲▼ 長榮空服高空抗爭高台撤除。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮空服高空抗爭高台撤除。（圖／記者蔡玟君攝）

受到社會輿論影響，原本決心進行長期高台抗爭的桃職工會理事胡曉萱，因為廠商在24日前來撤除機台，導致高台抗爭不到24小時即終止。

▲▼6/24長榮航空抗爭罷工現場最新狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服持續在長榮南崁總部前罷工。（圖／記者湯興漢攝）

在長榮罷工在進入第100小時之前，桃職工會工會態度放軟連三退，包含「禁搭便車」、「勞工董事」、「日支費金額」這3項訴求皆表示「願意調整，有可談空間」，工會更表示，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。

▲▼長榮罷工,陸續有空服員前往南崁公司罷工，並繳交護照、工作證等三寶。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工。（圖／記者李毓康攝）

6／25 罷工day6：工會讓步，接受「買票即可搭車」：但不提前結束罷工

長榮空服員罷工邁入第6天，長榮也擴大更新航班異動到7/5，共計會影響超過20萬旅客。由於罷工空服員的三寶要不回，長榮航空表示，已陸續收到逾百份委託書，將依照空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條，向地方分局報案，同時也要工會提出對案，表達清楚想要談什麼。

▲▼長榮罷工第8天。（圖／記者范綱儀攝）

▲桃職工會退讓。（圖／記者范綱儀攝）

而工會在25日作出3個讓步，在八大訴求中包括「禁搭便車條款」、「增設勞工董事」、「每日津貼」，都可以再做協商，但長榮航空公司似乎不領情，要求具體寫下承諾，而非對外放出消息。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，工會對於「禁搭便車條款」做退讓，願意讓非會員在繳交年費2400元後，享有與資方協商後的福利，意指「買票即可搭車」。

另外「推派獨立董事或增設勞工董事參與公司治理」以及「PERDIEM（每日津貼）調高每小時150元」將會開會討論，依照公司所要求下修訴求，「我們會寫下白紙黑字，再做協商。」

▲▼長榮空服員罷工,長榮陳耀銘發言人取得取回三寶委託書。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮航空宣布取消三寶委託書。（圖／記者季相儒攝）

6／26 罷工day7：長榮取消三寶委託書免費幫空服辦新護照　工會宣布將投票決定是否繼續罷工

長榮航空當日取消102班次，更一口氣更新航班異動至7月5日，估計受影響旅客將達26萬人。長榮航更於當天宣布取消三寶委託書，想要取回三寶的空服，於上午9點至下午13點為止，可前往公司委託銘鼎聯合法律事務所辦理委託報案，由律師協助辦理手續，以便申請新護照。當天陸續有20名空姐前往律師事務所辦理相關手續。

晚間20點30分左右，桃職工會發表聲明，指出目前已經有30名組員領回三寶，「但仍有2000多名會員參與罷工」。而長榮航空委任蔡姓律師，則攜帶32分同意書至現場，除再次聲明同意書的合法性，並協助空服員要回三寶外，並對工會下最後通牒，要求27日上午10點前必須將三寶歸還，不然將對工會提出相關刑事告訴。

工會26日證實做出決定，將會在6月30日、7月1日，2天內，讓參與罷工2000多位會員，依照分配的6組輪班人員，依序投票，來決定是否繼續罷工與否；並持續進行小組討論，將八大訴求下修調整，6月27日上午10時，將公布新的對案，書面遞交給公司，盡快達成協商。

▲▼長榮罷工進度第八日，空服愛的抱抱時間。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮罷工進度第八日，空服愛的抱抱時間。（圖／記者范綱儀攝）

6／27 罷工day8：工會8大訴求調整4大方向：不再堅持禁搭便車條款、勞工董事、調整日支費

長榮空服員罷工行動進入第8天，影響旅客約27萬人。桃園空服員職業工會上午10時召開記者會表示，8大訴求有4大方向調整，包含不再堅持禁搭便車條款、不再堅持勞工董事、不堅持調整日支費，但東京、北京航線增加過夜月份。長榮航空對此回應， 會進行研議。

▲▼長榮罷工,律師提告,取回三寶。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空委任律師。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮空服員罷工事件至今第8天，針對還沒有歸還罷工空服員想拿回的三寶，長榮航空27日下午3點委託律師到南崁派出所報案並提出告訴。律師表示，此次代表委託人，報案完後下一步長榮公司會協助委託人向外交部申請新護照。

桃職工會則發出聲明，三寶取回作業流程，必須爲本人親臨現場填寫領取申請書，在申請日後的2個工作天後，於通知的時間地點取回。外交部表示不會配合長榮航空公司補發組員護照，相關程序需本人出面並依照護照條例之規定辦理，公司行文請求於法無據。

6／28 罷工day9　勞資雙方罷工首次會面進行軟性協商、最新6點方案出爐　2300會員投票決定要戰要和

桃園空服員職業工會28日指出，每天都持續有會員加入罷工行列，目前繳交三寶（護照、台胞證與識別證）已突破2300，顯示會員意志更為堅強。

桃園空服員職業工會28日下午由理事廖以勤等5位幹部進入長榮大樓，準備與資方在正式談判前的首次協商。

28日晚間，最新協調方案出爐，共有6點包括：

1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

3、BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

而罷工結束與否，將會在28日晚間10時發起投票，由會員們決定接受與否，桃職工會表示，「如會員們表決要繼續罷工，那麼28的溝通就不算數，將會回到原點。」

▲▼長榮空服員針對是否要繼續罷工進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員針對是否要繼續罷工進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

6／29 罷工day10　空服投票同意6點方案　資方以授權不足，第一次協商失敗，空服繼續罷工　

罷工空服於29日中午結束投票，桃職工會將票匭移至南崁多加教會開票，並表示開票過程不對外開放攝影，僅開放會員監看。開票結果於當日下午15點45分左右出爐，為「同意方案」，桃職工會幹部立刻率會員搭車前往桃園市政府，在勞動部與會下，和長榮航空資方會面，進行罷工後第一次正式協商與簽訂團協。

▲▼長榮罷工DAY10，投票完，工會發表聲明，並移動票匭進行開票。（圖／記者湯興漢攝）

▲工會移動票匭進行開票。（圖／記者湯興漢攝）

當日晚間第一次協商結束，工會表示，由於資方不同意秋後算帳條款，以授權不足為由改約7月2日再次協商，團協簽訂失敗，工會號召所有罷工會員返回抗爭棚繼續罷工。

長榮航空表示，桃空職工堅持要求長榮航空撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，以上3點，是造成談判破局的主因。

▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭10點鐘記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲桃職工會秘書長鄭雅菱 。（圖／記者張一中攝）

6／30 罷工day11　勞資雙方掀「18金釵」記曠職論戰、懲處名單增至25人　桃職工會力挺：她們合法罷工

第一次團協簽訂失敗，長榮空服返回戰場繼續罷工，造成團協失敗的原因之一，就是因工會堅持不得將18名在登機服勤前決定參加罷工、並退關的組員記為曠職，讓「18金釵」落跑議題再度搬上檯面。

▲ 長榮十八金釵 惡意指控說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 長榮18金釵話題越演越烈，工會開惡意指控說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

7／1 罷工day12　勞資雙方針對秋後算帳條款、18金釵隔空交火　長榮航空：不會同意罷工空服恢復罷工前權益

秋後算帳條款與「18金釵」話題持續延燒，勞資雙方在1日各開說明記者會隔空交火。桃園市空服員職業工會表示，包含18金釵在內的，一共24名組員都有先提早告知公司4點起將依工會指令參加罷工行動，公司知情後緊急調派待命人力支援，且在第一時間將組織班表註記為STI（罷工），卻在事後反悔改記曠職。更重要的是，組員在4點前均依公司指示完成工作，4點後離開前，乘客也還未登機，並無4點提早罷工，並丟包旅客狀況，且這作為是在配合工會執行罷工指令，合法性完全無虞。

▲▼長榮十八金釵惡意指控說明記者會，BR722組員哭了。（圖／呂佳賢攝）

▲長榮十八金釵惡意指控說明記者會，BR722組員哭了。（圖／呂佳賢攝）

長榮航空1日下午召開記者會指出，雖然乘客沒有登機，但旅客是因為空服員不服勤，卡在候機室不登機，才延誤到乘客的登機時間。長榮航空空服本部副協理馮美莉指出，宣布罷工當天（6/20）受影響的班機為「桃園-浦東BR722」及「桃園-香港BR871」，722班機表定16:30起飛，空服員14:30報到，當時空服員報到中心已接獲工會即將在16:00開始罷工，因此在15:00搭車出發前往機場前，特別詢問該班機的空服員是否會服勤，事務長也回報當班全體空服員都會服勤。

之後該班機空服員依正常作業程序，應該在15:30登機做飛行前準備，但該班機部分空服員抵達登機門後，表達不確定是否服勤，直到16:06共有12名空服員決定不執勤，在候機室拿出罷工頭巾合照後退關返回公司，公司緊急調派待命空服員前來值勤，航班由原訂16:30延誤至19:29才起飛。

而另一架871班機表定16:40起飛，該班機空服員14:40報到，經過詢問後，同樣經由事務長回報當班全體空服員都會服勤，並於簡報結束後搭組員車前往機場。

馮美莉說，該班機13名空服員依正常作業程序，要在15:52登機做飛行前準備，但16:17有6名空服員決定將進行罷工不服勤，致使旅客於登機門苦等無法登機，經公司緊急調派空服員支援，航班由原訂16:40延誤至17:51起飛。

▲▼長榮二次協商宣布破局，勞動部次長劉士豪出面說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮二次協商宣布破局，由勞動部次長劉士豪出面說明。（圖／記者沈繼昌攝）

7／2 罷工day13　第二次協商，勞資11小時馬拉松攻防戰達2共識：曠職改空班、漸進式恢復優惠機票

長榮罷工邁入第13天，自6月28日勞資雙方第一次協商破局後，2日上午9時進行二度協商。期間雙方激烈交戰，談判仍破局，罷工行動持續，勞動部則表示，雖然協商破局，但會中已達到2項共識。

遭列曠職的27位空服員，已經由勞動部建議，暫時以「空白班」取代曠職，組成調查委員會調查。至於長榮公告停用優待票的爭議，雙方同意用「漸進式」的方式來協商。

▲▼桃園市空服員職業工會會員代表林銥覲，召開說明會駁斥欺騙會員，強調與存放三寶的保全公司仍有合約關係 。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃園市空服員職業工會會員代表林銥覲，召開說明會駁斥欺騙會員，強調與存放三寶的保全公司仍有合約關係 。（圖／記者陳以昇攝）

7／3 罷工day14　不給放三寶了！台灣保全爆解約　長榮勞資雙方晚間再度碰面

3日爆出台灣保全已與桃職工會解約，長榮航空公司對外表示工會阻撓會員取回三寶，600位想回來服勤的會員有400位取回，還指控工會欺騙會員，6月30日台灣保全公司已解除合約，三寶根本沒存放在台保；工會反駁指出目前僅有113位取回三寶，與台保合約是至2020年6月20日止，呼籲長榮不要再打壓，儘早和談讓罷工落幕。

長榮勞資雙方在晚間再度碰面，桃園市空服員職業工會會後聲明表示，與長榮航空公司7月3日晚間6時30分至8時30分，在勞動部主持下會面，就團協架構和法律意見作討論，交換意見。

長榮航空會後發佈聲明表示，3日與桃空職工在勞動部邀請下，針對不涉及實質談判議題之團協架構與法律性條款，由勞資雙方的律師依各自團協版本內容交換意見。

▲桃園空服員產業工會會員在場力挺工會立場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園空服員產業工會會員在場力挺工會立場。（圖／記者沈繼昌攝）

7／4 罷工day15　長榮航空提「和平協議」　桃職工會宣布5日南崁→總統府徒步5小時向小英請願

桃園市空服員職業工會罷工進入第15天，工會4日上午召開記者會回應資方所提「和平協議」，副秘書長周聖凱指出，3日晚間在勞動部居中協調下，工會釋出善意同意接受對等的和平義務，包括遵守團協法約定，不會就此次罷工訴求再發起罷工、同意離島航線不罷工；但反對資方拿和平義務之名，行秋後算帳之實，反對放棄罷工權與反對罷工預告。

長榮航空晚間回應，罷工不應該忽視公眾利益，所以必須要有合理罷工預告通知等公益性條款。

而桃職工會也宣布，將在5日舉辦「苦行活動」！從南崁罷工現場徒步走到總統府，全長27公里，估計10小時抵達。

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

7／5 罷工day16　50罷工空姐苦行10小時「南崁→總統府」遞交陳情書

桃空工會在當天清晨5點發動「苦行活動」，將從桃園南崁罷工棚步行到總統府，現場約50位空服員集結。苦行間，空服員會一路帶著用報紙製作的「螃蟹」道具，諷刺長榮公司「橫行霸道」，最後徒步10小時，中間經板橋、西門町，最後抵達總統府遞交陳情書。

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命,工會派出三位代表進入府內遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命,工會派出三位代表進入府內遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

針對罷工長榮空服員苦行陳情，府方則表示，總統蔡英文宣示持續關注，希望罷工可以盡早落幕，雙方可以理性坐下來做完整溝通跟解決，同時也呼籲航空公司，對於員工抱持著珍惜、疼愛的心情，來處理最後階段應該要處理的事情。

7／6 罷工day17　長榮勞資雙方下午14:00第三次協商！團協簽訂完成　罷工落幕

在交通部長林佳龍撂下考慮航線、航權進行檢討重話後，6日下午2時勞資雙方在桃園市府召開第三次勞資協商。長榮航空針對之前提出的7大「和平協議」條款做出讓步，願意撤除不得對公司員工有任何霸凌言行，不得發表汙衊詆毀公司與管理階層及其員工、股東的不實言論否則懲罰50萬元，以及罷工預告期等3項條款。另外，針對過勞航班，長榮也同意於7月20日桃園－東京增班列入過夜航班中。

經過近個小時的討論，雙方在下午17時50分簽下團體協約，等同宣告17天的罷工行動落幕。這次協商由勞動部長許銘春主持，長榮勞資雙方由律師及談判代表出席，簽成團協，桃園市長鄭文燦、長榮董事長林寶水也現身會後記者會。工會表示，停止罷工時間為9日晚間12時。

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