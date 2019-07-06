台灣空運史上最久癱瘓！長榮空服罷工「17天事件懶人包」看懂386hrs吵什麼

▲長榮空服罷工。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／整理報導

長榮空服罷工行動在持續17天後，勞資雙方6日下午5時50分正式簽下團體協商，長達386個小時的罷工行動終於落幕。《ETtoday新聞雲》帶讀者回顧這場影響30萬人、台灣空運史上最大癱瘓的事件懶人包，看長榮空服到底爭取什麼。

台灣史上空運史上最大癱瘓 長榮空服罷工「17天事件時序表」

請繼續往下閱讀...

6/20 罷工Day 1：長榮勞資協商破局，宣布下午4點展開罷工

↓

6/21 罷工Day 2：桃職工會宣布「破千人交三寶」 長榮航提告工會非法罷工：一天求償3400萬元

↓

6/22 罷工Day 3：停飛影響破萬人、1900空服加入罷工 長榮：有組員想拿回三寶

↓

6/23 罷工Day 4：工會8大訴求調整4大方向：不再堅持禁搭便車條款、勞工董事、調整日支費

↓

6/24 罷工Day 5：長榮宣布將招募新空服 桃職工會連三退：禁搭便車、勞工董事、日支費金額願意調整

↓

6/25 罷工Day 6：工會讓步，接受「買票即可搭車」：但不提前結束罷工

↓

6/26 罷工Day 7：長榮取消三寶委託書免費幫空服辦新護照 工會宣布將投票決定是否繼續罷工

↓

6/27 罷工Day 8：工會8大訴求調整4大方向：不再堅持禁搭便車條款、勞工董事、調整日支費

↓

6/28 罷工Day 9：勞資雙方首次協商、最新6點方案出爐 2300會員投票決定要戰要和

↓

6/29 罷工Day 10：空服投票同意6點方案 資方以授權不足，團協簽訂失敗，空服繼續罷工

↓

6/30 罷工Day 11：勞資雙方掀「18金釵」記曠職論戰、懲處名單增至25人 桃職工會力挺：她們合法罷工

↓

7/1 罷工Day 12：勞資雙方針對秋後算帳條款、18金釵隔空交火 長榮航空：不會同意罷工空服恢復罷工前權益

↓

7/2 罷工Day13：第二次協商，勞資11小時馬拉松攻防戰達2共識：曠職改空班、漸進式恢復優惠機票

↓

7/3 罷工Day14：不給放三寶了！台灣保全爆解約 長榮勞資雙方晚間再度碰面

↓

7/4 罷工Day15：長榮航空提「和平協議」 桃職工會宣布5日南崁→總統府徒步5小時向小英請願

↓

7/5 罷工Day16：50罷工空姐苦行10小時「南崁→總統府」遞交陳情書

↓

7/6 罷工Day17：第三次協商，團協成功簽訂 罷工落幕

▲長榮罷工。（圖／記者范綱儀攝）

6／20 罷工day1：長榮勞資協商破局，宣布下午4點展開罷工

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日正式重啟勞資協商會議，勞資協商從空服員主要訴求日支費、禁搭便車開始談起，但始終無共識，工會也正式宣布，從6月20日下午4點展開罷工。

桃園市空服員職業工會提出提出8大訴求包括「日支費應調高到每小時新台幣150元，非會員不得比照適用」、「東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班」、「開放空服員工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權」、「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如工會參與推派獨董或增設勞工董事」、「國定假日出勤應給付2倍工資」、「各航班派遣外籍組員不得超過2人」、「給予工會理監事、會員代表會務公假」、「變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商」。

▲長榮罷工首日空服與內勤在南崁總部爆發衝突 。（圖／攝影中心攝）

長榮空服從20日起在長榮南崁總部大門前開始罷工抗議，在準備搭建舞台時與反罷工的內勤掀起激烈衝突。

▲陸續有空服員前往南崁公司罷工，並繳交護照、工作證等三寶。（圖／記者李毓康攝）

6／21 罷工day2：桃職工會宣布「破千人交三寶」 長榮航提告工會非法罷工：一天求償3400萬元

桃職工會宣布交三寶的空服已經超過千人，甚至有組員一下飛機就加入罷工行列，長榮航空則在21日下午4點向桃園地檢屬按鈴申告，向桃職工會與罷工空服員提起「強制罪」、「妨礙自由」等訴訟。

▲長榮也對工會提告。（圖／記者沈繼昌攝）

針對非法罷工，長榮也於同日赴台北地方法院提告，律師表示，自21日起算一天3400萬元起算，逐日增加，此金額是依據尼莎颱風期間，全面停飛狀態一天的營業收入。

▲ 長榮罷工影響擴大 。（圖／記者崔至雲攝）

6／22 罷工day3：停飛影響破萬人、1900空服加入罷工 長榮：有組員想拿回三寶

根據桃園市空服員職業工會上午統計，已有超過1900名會員繳交護照、台胞證以及員工證，加入罷工行動。

▲長榮罷工導致多航班取消。（圖／記者宋良義攝）

長榮航空在罷工發生後，也發信溫情喊話空服員回來服勤，長榮表示，只要本人給予委託書，公司會派人協助找工會取回相關證件。

根據統計，長榮航空22日177個航班有112班被取消、23日原訂188航班取消113航班，運量只有平常的4成左右。

▲長榮陳耀銘發言人秀出取回三寶委託書。（圖／記者季相儒攝）

6／23 罷工day4：長榮航空出示10多份「退出罷工委託書」，要工會交還三寶未果

長榮航空再次表示有多名空服想要拿回三寶回去服勤，工會則表示僅收到一人，且為特例。而旅行商業同業公會則在同日舉辦記者會怒批，罷工事件已影響旅行業及消費者權益，損失難以估算，罷工不是不可以，但至少要有個「罷工預告期」，讓各界可以提早因應。

▲長榮陳耀銘發言人帶取回三寶委託書前往工會欲取回三寶爆發爭執。（圖／記者季相儒攝）

長榮航空則於下午17時在律師陪同下，出示10多份經由空服員授權、且由桃園地方法院認可的「退出罷工取回三寶委託書」，並直接走到桃職工會的繳交三寶櫃檯，要求工會返還員工的證件，但桃職工會以「無法確認是否為本人簽名」為由，拒絕返還。

▲工會代表理事胡曉萱發起高空抗爭 。（圖／記者陳涵茵攝）

當晚，桃園市空服員職業工會發起晚會活動，工會代表理事胡曉萱更於晚間9點40分登上高達3層樓的高檯進行高空抗爭，高喊口號：「帶大家有尊嚴回到天空。」並揚言罷工部結束不會下來。

而爭議多日的150元日支費議題，桃園市空服員職業工會終於給出正式回應，表示原來算法並非是要比照華航，而是以「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」為基準。

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

6／24 罷工day5：長榮宣布將招募新空服 桃職工會連三退：禁搭便車、勞工董事、日支費金額願意調整

長榮航空總經理孫嘉明於24日早上於股東會議中宣布，將招募新空服員，並首次招募男性空服員，但此次招募並非是因為罷工人手不足，而是本來就有招募計畫，但也表示未來將會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」

隨著罷工擴大，長榮航空至24日為止已取消超過200航班，影響8萬8千名旅客，預估超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄，累計營收損失估計約新台幣8.2億元

▲長榮空服高空抗爭高台撤除。（圖／記者蔡玟君攝）

受到社會輿論影響，原本決心進行長期高台抗爭的桃職工會理事胡曉萱，因為廠商在24日前來撤除機台，導致高台抗爭不到24小時即終止。

▲長榮空服持續在長榮南崁總部前罷工。（圖／記者湯興漢攝）

在長榮罷工在進入第100小時之前，桃職工會工會態度放軟連三退，包含「禁搭便車」、「勞工董事」、「日支費金額」這3項訴求皆表示「願意調整，有可談空間」，工會更表示，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。

▲長榮罷工。（圖／記者李毓康攝）

6／25 罷工day6：工會讓步，接受「買票即可搭車」：但不提前結束罷工

長榮空服員罷工邁入第6天，長榮也擴大更新航班異動到7/5，共計會影響超過20萬旅客。由於罷工空服員的三寶要不回，長榮航空表示，已陸續收到逾百份委託書，將依照空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條，向地方分局報案，同時也要工會提出對案，表達清楚想要談什麼。

▲桃職工會退讓。（圖／記者范綱儀攝）

而工會在25日作出3個讓步，在八大訴求中包括「禁搭便車條款」、「增設勞工董事」、「每日津貼」，都可以再做協商，但長榮航空公司似乎不領情，要求具體寫下承諾，而非對外放出消息。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，工會對於「禁搭便車條款」做退讓，願意讓非會員在繳交年費2400元後，享有與資方協商後的福利，意指「買票即可搭車」。

另外「推派獨立董事或增設勞工董事參與公司治理」以及「PERDIEM（每日津貼）調高每小時150元」將會開會討論，依照公司所要求下修訴求，「我們會寫下白紙黑字，再做協商。」

▲長榮航空宣布取消三寶委託書。（圖／記者季相儒攝）

6／26 罷工day7：長榮取消三寶委託書免費幫空服辦新護照 工會宣布將投票決定是否繼續罷工

長榮航空當日取消102班次，更一口氣更新航班異動至7月5日，估計受影響旅客將達26萬人。長榮航更於當天宣布取消三寶委託書，想要取回三寶的空服，於上午9點至下午13點為止，可前往公司委託銘鼎聯合法律事務所辦理委託報案，由律師協助辦理手續，以便申請新護照。當天陸續有20名空姐前往律師事務所辦理相關手續。

晚間20點30分左右，桃職工會發表聲明，指出目前已經有30名組員領回三寶，「但仍有2000多名會員參與罷工」。而長榮航空委任蔡姓律師，則攜帶32分同意書至現場，除再次聲明同意書的合法性，並協助空服員要回三寶外，並對工會下最後通牒，要求27日上午10點前必須將三寶歸還，不然將對工會提出相關刑事告訴。

工會26日證實做出決定，將會在6月30日、7月1日，2天內，讓參與罷工2000多位會員，依照分配的6組輪班人員，依序投票，來決定是否繼續罷工與否；並持續進行小組討論，將八大訴求下修調整，6月27日上午10時，將公布新的對案，書面遞交給公司，盡快達成協商。

▲長榮罷工進度第八日，空服愛的抱抱時間。（圖／記者范綱儀攝）



6／27 罷工day8：工會8大訴求調整4大方向：不再堅持禁搭便車條款、勞工董事、調整日支費

長榮空服員罷工行動進入第8天，影響旅客約27萬人。桃園空服員職業工會上午10時召開記者會表示，8大訴求有4大方向調整，包含不再堅持禁搭便車條款、不再堅持勞工董事、不堅持調整日支費，但東京、北京航線增加過夜月份。長榮航空對此回應， 會進行研議。

▲長榮航空委任律師。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮空服員罷工事件至今第8天，針對還沒有歸還罷工空服員想拿回的三寶，長榮航空27日下午3點委託律師到南崁派出所報案並提出告訴。律師表示，此次代表委託人，報案完後下一步長榮公司會協助委託人向外交部申請新護照。

桃職工會則發出聲明，三寶取回作業流程，必須爲本人親臨現場填寫領取申請書，在申請日後的2個工作天後，於通知的時間地點取回。外交部表示不會配合長榮航空公司補發組員護照，相關程序需本人出面並依照護照條例之規定辦理，公司行文請求於法無據。

6／28 罷工day9 勞資雙方罷工首次會面進行軟性協商、最新6點方案出爐 2300會員投票決定要戰要和

桃園空服員職業工會28日指出，每天都持續有會員加入罷工行列，目前繳交三寶（護照、台胞證與識別證）已突破2300，顯示會員意志更為堅強。

桃園空服員職業工會28日下午由理事廖以勤等5位幹部進入長榮大樓，準備與資方在正式談判前的首次協商。

28日晚間，最新協調方案出爐，共有6點包括：

1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

3、BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

而罷工結束與否，將會在28日晚間10時發起投票，由會員們決定接受與否，桃職工會表示，「如會員們表決要繼續罷工，那麼28的溝通就不算數，將會回到原點。」

▲長榮空服員針對是否要繼續罷工進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

6／29 罷工day10 空服投票同意6點方案 資方以授權不足，第一次協商失敗，空服繼續罷工

罷工空服於29日中午結束投票，桃職工會將票匭移至南崁多加教會開票，並表示開票過程不對外開放攝影，僅開放會員監看。開票結果於當日下午15點45分左右出爐，為「同意方案」，桃職工會幹部立刻率會員搭車前往桃園市政府，在勞動部與會下，和長榮航空資方會面，進行罷工後第一次正式協商與簽訂團協。

▲工會移動票匭進行開票。（圖／記者湯興漢攝）

當日晚間第一次協商結束，工會表示，由於資方不同意秋後算帳條款，以授權不足為由改約7月2日再次協商，團協簽訂失敗，工會號召所有罷工會員返回抗爭棚繼續罷工。

長榮航空表示，桃空職工堅持要求長榮航空撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，以上3點，是造成談判破局的主因。

▲桃職工會秘書長鄭雅菱 。（圖／記者張一中攝）

6／30 罷工day11 勞資雙方掀「18金釵」記曠職論戰、懲處名單增至25人 桃職工會力挺：她們合法罷工

第一次團協簽訂失敗，長榮空服返回戰場繼續罷工，造成團協失敗的原因之一，就是因工會堅持不得將18名在登機服勤前決定參加罷工、並退關的組員記為曠職，讓「18金釵」落跑議題再度搬上檯面。

▲ 長榮18金釵話題越演越烈，工會開惡意指控說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

7／1 罷工day12 勞資雙方針對秋後算帳條款、18金釵隔空交火 長榮航空：不會同意罷工空服恢復罷工前權益

秋後算帳條款與「18金釵」話題持續延燒，勞資雙方在1日各開說明記者會隔空交火。桃園市空服員職業工會表示，包含18金釵在內的，一共24名組員都有先提早告知公司4點起將依工會指令參加罷工行動，公司知情後緊急調派待命人力支援，且在第一時間將組織班表註記為STI（罷工），卻在事後反悔改記曠職。更重要的是，組員在4點前均依公司指示完成工作，4點後離開前，乘客也還未登機，並無4點提早罷工，並丟包旅客狀況，且這作為是在配合工會執行罷工指令，合法性完全無虞。

▲長榮十八金釵惡意指控說明記者會，BR722組員哭了。（圖／呂佳賢攝）

長榮航空1日下午召開記者會指出，雖然乘客沒有登機，但旅客是因為空服員不服勤，卡在候機室不登機，才延誤到乘客的登機時間。長榮航空空服本部副協理馮美莉指出，宣布罷工當天（6/20）受影響的班機為「桃園-浦東BR722」及「桃園-香港BR871」，722班機表定16:30起飛，空服員14:30報到，當時空服員報到中心已接獲工會即將在16:00開始罷工，因此在15:00搭車出發前往機場前，特別詢問該班機的空服員是否會服勤，事務長也回報當班全體空服員都會服勤。

之後該班機空服員依正常作業程序，應該在15:30登機做飛行前準備，但該班機部分空服員抵達登機門後，表達不確定是否服勤，直到16:06共有12名空服員決定不執勤，在候機室拿出罷工頭巾合照後退關返回公司，公司緊急調派待命空服員前來值勤，航班由原訂16:30延誤至19:29才起飛。

而另一架871班機表定16:40起飛，該班機空服員14:40報到，經過詢問後，同樣經由事務長回報當班全體空服員都會服勤，並於簡報結束後搭組員車前往機場。

馮美莉說，該班機13名空服員依正常作業程序，要在15:52登機做飛行前準備，但16:17有6名空服員決定將進行罷工不服勤，致使旅客於登機門苦等無法登機，經公司緊急調派空服員支援，航班由原訂16:40延誤至17:51起飛。

▲長榮二次協商宣布破局，由勞動部次長劉士豪出面說明。（圖／記者沈繼昌攝）

7／2 罷工day13 第二次協商，勞資11小時馬拉松攻防戰達2共識：曠職改空班、漸進式恢復優惠機票

長榮罷工邁入第13天，自6月28日勞資雙方第一次協商破局後，2日上午9時進行二度協商。期間雙方激烈交戰，談判仍破局，罷工行動持續，勞動部則表示，雖然協商破局，但會中已達到2項共識。

遭列曠職的27位空服員，已經由勞動部建議，暫時以「空白班」取代曠職，組成調查委員會調查。至於長榮公告停用優待票的爭議，雙方同意用「漸進式」的方式來協商。

▲桃園市空服員職業工會會員代表林銥覲，召開說明會駁斥欺騙會員，強調與存放三寶的保全公司仍有合約關係 。（圖／記者陳以昇攝）

7／3 罷工day14 不給放三寶了！台灣保全爆解約 長榮勞資雙方晚間再度碰面

3日爆出台灣保全已與桃職工會解約，長榮航空公司對外表示工會阻撓會員取回三寶，600位想回來服勤的會員有400位取回，還指控工會欺騙會員，6月30日台灣保全公司已解除合約，三寶根本沒存放在台保；工會反駁指出目前僅有113位取回三寶，與台保合約是至2020年6月20日止，呼籲長榮不要再打壓，儘早和談讓罷工落幕。

長榮勞資雙方在晚間再度碰面，桃園市空服員職業工會會後聲明表示，與長榮航空公司7月3日晚間6時30分至8時30分，在勞動部主持下會面，就團協架構和法律意見作討論，交換意見。

長榮航空會後發佈聲明表示，3日與桃空職工在勞動部邀請下，針對不涉及實質談判議題之團協架構與法律性條款，由勞資雙方的律師依各自團協版本內容交換意見。

▲桃園空服員產業工會會員在場力挺工會立場。（圖／記者沈繼昌攝）

7／4 罷工day15 長榮航空提「和平協議」 桃職工會宣布5日南崁→總統府徒步5小時向小英請願

桃園市空服員職業工會罷工進入第15天，工會4日上午召開記者會回應資方所提「和平協議」，副秘書長周聖凱指出，3日晚間在勞動部居中協調下，工會釋出善意同意接受對等的和平義務，包括遵守團協法約定，不會就此次罷工訴求再發起罷工、同意離島航線不罷工；但反對資方拿和平義務之名，行秋後算帳之實，反對放棄罷工權與反對罷工預告。

長榮航空晚間回應，罷工不應該忽視公眾利益，所以必須要有合理罷工預告通知等公益性條款。

而桃職工會也宣布，將在5日舉辦「苦行活動」！從南崁罷工現場徒步走到總統府，全長27公里，估計10小時抵達。

▲長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

7／5 罷工day16 50罷工空姐苦行10小時「南崁→總統府」遞交陳情書

桃空工會在當天清晨5點發動「苦行活動」，將從桃園南崁罷工棚步行到總統府，現場約50位空服員集結。苦行間，空服員會一路帶著用報紙製作的「螃蟹」道具，諷刺長榮公司「橫行霸道」，最後徒步10小時，中間經板橋、西門町，最後抵達總統府遞交陳情書。

▲長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命,工會派出三位代表進入府內遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

針對罷工長榮空服員苦行陳情，府方則表示，總統蔡英文宣示持續關注，希望罷工可以盡早落幕，雙方可以理性坐下來做完整溝通跟解決，同時也呼籲航空公司，對於員工抱持著珍惜、疼愛的心情，來處理最後階段應該要處理的事情。

7／6 罷工day17 長榮勞資雙方下午14:00第三次協商！團協簽訂完成 罷工落幕

在交通部長林佳龍撂下考慮航線、航權進行檢討重話後，6日下午2時勞資雙方在桃園市府召開第三次勞資協商。長榮航空針對之前提出的7大「和平協議」條款做出讓步，願意撤除不得對公司員工有任何霸凌言行，不得發表汙衊詆毀公司與管理階層及其員工、股東的不實言論否則懲罰50萬元，以及罷工預告期等3項條款。另外，針對過勞航班，長榮也同意於7月20日桃園－東京增班列入過夜航班中。

經過近個小時的討論，雙方在下午17時50分簽下團體協約，等同宣告17天的罷工行動落幕。這次協商由勞動部長許銘春主持，長榮勞資雙方由律師及談判代表出席，簽成團協，桃園市長鄭文燦、長榮董事長林寶水也現身會後記者會。工會表示，停止罷工時間為9日晚間12時。

其他人也看了...



長榮勞資最終團協內容曝光 越洋飛安獎金500、3年內不罷工

罷工落幕！長榮向社會道歉 籲政府重視外部工會問題

快訊／長榮罷工第17天正式落幕 勞資雙方簽下團體協約

快訊／勞資協商最新！長榮航空讓步：撤除3條和平協議條款



快訊／長榮勞資最新！資方同意 7/20桃園－東京增班列過夜航班

罷工第17天正式落幕！ 長榮勞資簽訂團協歸功「4大助力」