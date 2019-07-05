伊藤潤二恐怖夜跑11月到高雄！鬼月台北爆場完售、富江陪過萬聖節



▲伊藤潤二恐怖夜跑11月到高雄！富江、淵小姐陪過萬聖節。（影／聯合數位文創提供）



▲伊藤潤二主題恐怖夜跑台北場爆滿，即將於高雄11月2日萬聖節加場！（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

即將於鬼月登場的「伊藤潤二主題夜跑」台北場爆滿完售，包含恐怖賽道、陰森市集引起話題，許多粉絲仍不停私訊主辦單位小編跪求加場，因此主辦決定在11/2(六)加開高雄場，讓南台灣的伊藤潤二迷度過難忘又驚悚的萬聖節周末。



▲恐怖陰森賽道有3公里長，預計讓粉絲用盡生命狂奔。



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伊藤潤二主題夜跑活動從下午3點進行至晚上10點，除了有3公里長的「恐怖賽道」，讓粉絲用盡生命狂奔外；還邀請每位跑者參加舞台區「變裝大賞」，扮成伊藤潤二筆下經典角色一起參與，冠軍還可獲得獎金$5,000元。現場也預計號召超過20攤陰森市集，讓粉絲們起跑前先吃飽喝足再安心上路，迎接夜晚重頭戲恐怖夜跑。



▲賽道一開始就是異次元發光隧道，進入詭譎的異世界。



▲恐怖賽道設計不少驚悚關卡。

伊藤潤二筆下的各個角色，陪伴了不同世代的青春，包括愛惡作劇的雙一、可以死而復生的絕世美女富江、永遠的女主角淵小姐⋯等經典角色，都將現身現場。而賽道一開始就是異次元發光隧道，讓跑者一邊跑一邊穿越，進入詭譎的異世界；路上可能會受到蛞蝓的詛咒「黏液泡沫大噴射」，途中還有油度100%燒肉店的誘惑，若能順利完賽抵達終點，可以獲得淵小姐的開瓶器「深淵血口獎牌」。



▲若能順利完賽抵達終點，可以獲得淵小姐的開瓶器「深淵血口獎牌」。

11月2日在高雄舉行的萬聖節加開場，將於7/8(一)中午12點開始報名，主辦單位表示「這真的是今年最後一場！」提醒粉絲搶票手腳要快。

伊藤潤二嚇夜祭

台北場：8月17日(六) 已完售

地點：林口國立體育大學 (機場捷運A7站)

高雄場：2019/11/02 (六)

地點：高雄 (待高雄政府單位確認後公告) 7/8開賣

報名時間：7月8日12:00 – 8月11日 23:59 （額滿截止）

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