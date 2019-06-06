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「名偵探柯南科學搜查展」搶先看！體驗蝴蝶結變聲器、只有1組搭擋能破案

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▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲「名偵探柯南科學搜查展」台北站6月7日起跑搶先看！（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導、攝影

柯南粉敲碗已久，終於等到了！日本超人氣「名偵探柯南科學搜查展」將於明（6/7）在台北「國立台灣科學教育館」7樓展出。展覽規劃出三大區域搜查情境，包含命案現場、線索搜查、科學鑑定等，進入後可選擇「柯南&安室透」或「柯南&毛利蘭」2種版本搭擋組合，讓參觀者一起循線搜查證據、解謎、找出真相，過程中灰原哀也將提供許多科學鑑定與知識，最後還能體驗阿笠博士發明的「蝴蝶結變聲器」；不過2版本調查路線中只有1組能真正破案，調查結果將傳遞柯南的精神「真相永遠只有一個！」

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲參觀者可先了解此次案件登場人物。

請繼續往下閱讀...

《名偵探柯南》連載至今超過20年，無論漫畫、動畫或電影在海內外都累積大批粉絲，而「名偵探柯南科學搜查展」最初於2018年在東京開展，結合經典的「推理辦案」和「科學鑑識技術」，如臨現場真實的推理情境，讓展覽大獲好評，也巡迴至名古屋、福岡、大阪等大城市，吸引大量柯南迷爭相一探究竟。而台灣這次特別爭取、協調與日本零時差同步展出，更是「海外首站」，將在今年暑假掀起一波推理潮。

《ETtoday新聞雲》帶您搶先看展，並在不爆雷的情形下為您介紹展場亮點！

1. 選擇搭擋破案　最紅劇場版角色安室透現身

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲2版本調查路線，搭配專屬的偵探手冊進行搜查。

展覽中毛利小五郎成為殺人事件的嫌疑犯，參觀者任務要協助洗刷嫌疑、找出真相，進場後可先選擇2種版本搭檔調查路線，得到專屬的偵探手冊進行搜查。其中與「柯南&安室透」偵查手冊為藍色，是專業鑑識用語；而「柯南&毛利蘭」的手冊為紅色，適合入門的推理迷。

不過根據搶先體驗者透露，只有其中一個組合能真正找出兇手，至於到底是哪一組？暫時不爆雷，建議民眾與親友參觀時，可以各自選擇不同的喜好路線，自行來體驗！

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲本次展覽亮點當中，讓許多資深柯南粉期待的角色就是搭擋之一「安室透」。

本次展覽亮點當中，讓許多資深柯南粉期待的角色就是搭擋之一「安室透」，2018年柯南劇場 版推出《名偵探柯南：零的執行人》在日本票房高達91.8億日圓，全球票房更突破100億，創下柯南劇場版史上最佳成績，該劇主角安室透也獲得了「百億之男」封號，擄獲一票女粉絲的心。安室透身兼波羅咖啡廳店員與私家偵探身分，將在展覽中與柯南合作，讓不少柯南迷相當興奮。

2. 三大搜查區域　灰原哀實驗鑑定讓人「長知識」

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲展覽規劃超吸睛三大搜查區域，其中「現場搜查區」如臨命案現場。

展覽規劃超吸睛三大搜查區域，分別是：搜集證據的「現場搜查區」、獲得新情報的「線索探查區」，還有證物科學鑑定的「實驗區」。每個區域都有許多需要細心留意之處，一不留神就會錯失線索！

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）

其中「實驗區」由灰原哀來負責鑑定和解說，包括DNA、筆跡、指紋、血液鑑定及比對等，協助民眾一起調查真相，讓不少參觀者看了都直呼「長知識了！」

3. 神還原經典場景

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲動畫中的經典場景，不但視線索搜集區，也成了拍照熱點。

展場也「神還原」動畫中的經典場景，包括毛利偵探事務所、波羅咖啡廳，不但可以搜查線索，也是人氣場景，成為粉絲們拍照打卡熱點。

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲安室透工作的「波羅咖啡廳」。

4.台灣柯南配音員親錄中文版語音導覽

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲搶先體驗的小朋友戴著耳機，透過「語音解說租借服務」來破案。

提供日本精心設計的Special Voice 語音解說租借服務，針對「柯南&安室透」或「柯南&毛利蘭」2條不同搜查路線來協助，而這個語音解說中文版，更特別找來台灣的柯南動畫配音人員親自錄製，讓粉絲可以聽著熟悉的聲音，一步步循著指示來搜查。

5.蝴蝶結變聲器體驗

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）
▲「蝴蝶結變聲器」可以看看自己的「聲音形狀」。

展場最後讓人驚喜的亮點，就是阿笠博士替柯南製作的「蝴蝶結變聲器」讓參觀者體驗，觀眾將可透過錄音，比對自己與柯南的「聲紋」相似度。

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）

「名偵探柯南科學搜查展」台北站展期從6月7日開跑，展出至9月16日，地點在國立台灣科學教育館7樓特展廳。主辦單位也呼籲，歡迎帶著科學搜查的心前來推理，但不鼓勵「暴雷」，讓往後的參觀者能體驗解謎樂趣！

▲▼ 「名偵探柯南科學搜查展」台北起跑搶先看！2版本調查路線只有1條能破案（圖／記者林育綾攝）

名偵探柯南科學搜查展
地點：國立台灣科學教育館 7樓特展廳
地址：台北市士林區士商路189號
日期：2019年6月7日至9月16日
時間：平日10:00-17:00 (16:30停止入場)／假日10:00-18:00 (17:30停止入場)
＊註：假日為每週六日、暑假(7月1日至8月29日)及國定假日。
＊本展無休館日

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關鍵字：柯南,名偵探柯南,毛利小五郎,名偵探柯南科學搜查展

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