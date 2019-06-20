「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」



▲《金田一少年之事件簿》連載27年銷量破1億冊！首次獨家大展在台北華山舉行。（圖／金田一少年之事件簿探偵大展製作委員會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

日本知名漫畫《金田一少年之事件簿》連載至今已27週年，總計全球賣破1億冊！為紀念這個歷史性的里程碑，台灣策展團隊耗時3年與日本「講談社」及3位作者多次溝通往返，終於正式取得展覽設計與製作授權，又歷經1年半創作規劃，才誕生了這場全球首次的獨家「金田一少年事件簿偵探大展」，即將在7月7於台北華山展開！



▲以立體裝置藝術的形式，呈現故事的命案現場。

請繼續往下閱讀...

本次展覽除了將以「裝置藝術場景」表現7個事件的命案現場，滿足粉絲拍照的癮頭之外，更特別設計開發了展覽界首見的「VR密室體驗＋手機互動解謎」，特別著重每個故事背後剖析的影像製作，呼應故事場景的裝置藝術，就是為了凸顯《金田一少年之事件簿》作品中的哥德式美學。策展團隊表示，「賭上爺爺的名聲，無論如何也一定要讓粉絲驚艷！」



▲全球首次獲得正式版權，推出「VR密室實境體驗＋手機推理解謎遊戲」。

為了要讓台灣觀眾更能理解作品背後的典故，本次策展團隊特別與國內多位本格（正統）派推理小說家、博物館學家謝哲青、知名網紅HowHow⋯等對作品有高度愛好的達人們，一同參與展覽內容化身導讀人，在每個不同的故事裡，帶著粉絲一起走進金田一少年的推理世界。



▲製作團隊以「裝置藝術恐怖美學」的概念提升展覽質感。

《金田一少年之事件簿》系列漫畫裡，最讓粉絲們流連往返的就是「密室」、「孤島」、「暴風雪山莊」等類似不可能的犯罪命案事件。典型的密室例子例如，飛驒機關宅邸殺人事件、異人館旅館殺人事件，密室的變體例子如「金田一少年的殺人」、「魔術列車殺人事件」密室之外，最常見的還有兇手精心設計過的不在場證明詭計，例如「雪夜叉傳說殺人事件」、「祕寶島殺人事件」，幾乎所有的金田一事件都不脫這兩種詭計，也正是因為這不同凡響的推理細節，才讓鐵粉們緊緊跟隨27年。



▲展覽設計氛圍詭異，此為充滿美感的「悲戀湖事件」投影劇場。

此次策展團隊特別取得日本講談社與3位創作者的授權，推出全球獨家授權、限量的「鐵粉特仕套組」，除了入場門票，更包含由日本講談社獨家授權的訂製款鋅合金兇手磁鐵套組（一組5件），目前只剩最後300套。「金田一少年事件簿偵探大展」即將在7月7日至10月6日於台北華山展開！



▲展覽推出全球限量2千套的「兇手怪人磁鐵」，未開展已幾乎售罄。

金田一少年事件簿偵探大展