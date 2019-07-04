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搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台

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▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）
▲暑假搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展，在韓國首爾爆紅後引進來台。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導、攝影

英國作家路易斯卡羅撰寫的《愛麗絲夢遊仙境》從1865年出版後流傳至今，改編成多個童書版本和動畫、電影，風靡全球！而曾在韓國首爾創下近30萬人進場紀錄的「跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展」如今引進來台，7月5日起～9月25日在台北松山文創園區登場，結合多媒體科技，重現超過11個經典故事場景，包括鏡屋、迷幻兔子洞、愛麗絲小屋等，預計吸引大批少男少女朝聖，搶攻IG打卡熱點！

▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）
▲「跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展」在台北松山文創園區登場。

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▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）
▲結合多媒體科技，重現超過11個經典故事場景。

「跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展」首場展覽在2017年於韓國首爾展出，當時創下30萬人次進場紀錄，甚至韓團藝人BTS 防彈少年、BLACKPINK、KARA成員私下前往觀展，每日有超過6千則相關影像上傳社群網路，後續到北京、上海、香港等巡迴好評不斷，目前已累計超過百萬人次朝聖。

▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）
▲超迷幻的兔子洞隧道，準備進入愛麗絲的夢遊奇境裡探險！

▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）
▲穿梭幻想與現實的「鏡屋」。

而台灣與韓國共同籌備超過1年，台北站將於7月5日起在松山文創園區登場，總共佔地超過400坪，結合多媒體科技，重現超過11個經典故事場景，包括繽紛多彩的「兔子洞」、可自由穿梭躺臥的「愛麗絲小屋」、神秘的藍色光雕「眼淚池」、穿梭幻想與現實的「鏡屋」、棋盤劇場等。另外還加碼由台灣藝術家「貓王不討喜」和「張嘉穎」以愛麗絲為靈感創作的作品。

▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）
▲可自由穿梭躺臥的「愛麗絲小屋」。

▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）
▲愛麗絲夢境中的茶會也是經典場景！

▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）
▲▼現場也加碼台灣藝術家以愛麗絲為靈感創作的作品。
▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 搶攻IG必朝聖！愛麗絲「跳進兔子洞」特展　韓國首爾爆紅引進來台（圖／記者林育綾攝）

跳進兔子洞－愛麗絲夢遊奇境體驗展

日期：7月5日-9月25日
地點：松山文創園區2、3號倉庫
時間：每日10:00-18:00(17:30停止售票入場)
地址：台北市信義區光復南路 133 號
網址：www.justlive.com.tw/alice

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關鍵字：愛麗絲,愛麗絲夢遊仙境,跳進兔子洞,松菸,松山文創園區

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