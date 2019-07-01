黑衣人隨機攻擊「狂捶眼窩30幾拳」　夜跑男驚恐：台中沒人可保證安全

▲台中西區街頭發生隨機毆人，趙男慘遭黑衣男狂毆30幾拳。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者陳玉／台中報導

台中趙姓男子6月間深夜10點多外出等朋友夜跑，突遭一名黑衣男子狂毆30幾拳，導致眼睛受傷、頭部多處瘀血，黑衣男歐完人立即離去，趙男透過臉書PO文，「我不認識他、也未結仇，2人事前事後更無交談」，真的是非常恐懼，要大家小心注意；對此，第一警分局民權所表示，全案已受理報案並展開偵查，但目前涉案人尚未落網。

▲▼趙男遭毆造成眼睛受傷、頭部多處瘀血等傷勢，PO文希望台中居民要小心安全。

趙姓男子表示，上月23日晚間10點50分，獨自1人在西區大忠南街等朋友一起夜跑，1名黑衣男子看似也在夜跑，突然停下腳步面帶微笑走向自己，當下以為對方需要協助，但瞬間他笑容變成憤怒，用力朝自己的左眼揮了30幾拳，連眼鏡都被打破，當下有大聲叫喊「你要幹嘛？」，但對方都沒說話，只有拼命揮拳，打完人後就從福人橋離開。

趙男指出，事前事後都沒有跟對方交談，也確認過不認識對方、自己也無與他人結仇，真的是非常恐懼，若明天被打的不是自己，而是親愛的人、妹妹或朋友。從攻擊，變成隨機攻擊，180公分的男子都被打到難以招架，若是女子、兒童，就絕不是受傷這麼簡單，台中再也沒人可以保證自己的安全。

▲▼趙男指出該黑衣男出沒地點在大墩六街、精誠路附近。

趙男PO上嫌犯被監視器拍到的影像，打人男子當時穿著黑衣黑褲，年約25歲、身高175公分左右，下巴處有留一點鬍子，最後往精誠31街離開，可能出沒地點在大墩六街、精誠路附近，希望民眾可以提供線索。

趙男也說明，自己是一名社工、曾在精神科實習，感受到對方可能是需要協助，精神疾病不一定會攻擊人，攻擊只是症狀。協助生病的人就醫，「減少汙名與偏見」會提升就醫意願。