全亞洲首創全台首場　「伊藤潤二X移動式密室逃脫」驚嚇登場　

▲遠東巨城於暑假推出亞洲首創的伊藤潤二移動室秘室逃脫。（圖／遠東巨城提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為了迎接暑假，Big City遠東巨城購物中心除了籌備各餐飲品牌獨家店型全新開幕、各式快閃店旋風席捲、卡通動漫特展全台首站，還有第二屆Big City街頭藝術節的雜技藝術嘉年華，7/11(四)至8/11(日)1F更有亞洲首創全台首場「伊藤潤二移動式密室逃脫-富仇」，由日本恐怖大師伊藤潤二首度結合密室逃脫，也引起伊藤潤二粉絲們躍躍欲試。

遠東巨城為迎接暑假，於4F美食街一次開幕「大心EXPRESS」、「一風堂EXPRESS」以及「黃亞細肉骨茶」3家熱門美食餐廳。而最受矚目的，莫過於亞洲首創全台首場「伊藤潤二移動式密室逃脫-富仇」，由日本恐怖大師伊藤潤二首度結合密室逃脫，大型聲光機關搭配多元化玩法，運用線索、道具及科技找出事件的真相，現場還有恐怖創意商品及驚嚇創意套餐，視覺味覺一次滿足，讓所有玩家大呼過癮。

第二屆Big City街頭藝術節也祭出總獎金16萬元號召全台最優秀的街頭藝術表演者勇敢追夢，包括「亞洲達人秀」以高超的人體大環獲評審一致好評的楊世豪，靠著火舞絕技登上「央視春晚」的賴寬誌、郭彥甫、火舞三兄弟等，更有杜拜國際Living Talent大賽冠軍來自非洲迦納的Richard展現軟骨功絕技，6/29至7/14每週六、日持續有海選入圍者帶來精彩演出，脫穎而出的15組表演者將在8/4(日)進行最後總決賽。

▲結合雜技與多元風格舞蹈的法籍馬戲表演家-陳星樂，是第二屆Big City街頭藝術節一大亮點。





▲遠東巨城為迎接暑假，一次開幕3個美食新櫃。