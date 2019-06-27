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贈票／伊藤潤二密室逃脫　挑戰恐怖極限

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App小組／綜合報導

▲伊藤潤二密室逃脫7月登場。（圖／主辦單位提供）

▲伊藤潤二密室逃脫－富仇，7月登場。（圖／主辦單位提供）
今年鬼月必玩遊戲！亞洲當代恐怖漫畫大師「伊藤潤二」筆下的絕世美女「富江」，死於一場愛戀，換來不斷死而復生的輪迴，如何終結這個悲劇，就讓古靈精怪的「雙一」，帶你一起解開富江的不死之謎，陪你渡過驚嚇鬼月！今年夏天最夯、非玩不可的實境遊戲就是這檔啦！ 還沒體驗過密室逃脫的朋友，快下載新聞雲App，免費抽票進場體驗刺激好玩的大型密室逃脫！7月11日起六大地區，新竹、台北、台中、桃園、台南、高雄，全面開「顫」！

快點我抽門票進場一起玩>>>
《伊藤潤二密室逃脫─富仇》不僅有富江、雙一的詛咒、蛞蝓少女、時尚模特兒、布偶老師，從平面變成立體，面對面讓你驚叫連連；還有雙主角密室，雙一的房間與富江的檔案室，逼你直視老師心靈深處的驚恐靈魂；你必須找到線索和道具，運用邏輯推理解謎，才能找出事件真相！解謎的過程絕對讓你腎上腺素飆升，每一刻都全神貫注、不敢鬆懈！現在就下載新聞雲App，免費抽票進場解謎！ 

《伊藤潤二移動式密室逃脫》
新竹巨城　7/11-8/11
台北三創　8/16-9/29
台中廣三sogo　10/4-11/3
新光桃園站前店　11/8-12/1
台南南紡購物中心　12/6-12/22
高雄新光左營　12/27-2/2

請繼續往下閱讀...

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

新聞雲APP

 ◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽伊藤潤二密室逃脫門票」，填留資料，馬上行動！

▲App贈票活動使用
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲App贈票活動使用

【贈票活動資訊】
◎活動時間：6月27日至7月2日2359止。
◎得獎獎項：《伊藤潤二密室逃脫》門票。
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字：伊藤潤二,密室逃脫,亞洲首創,App活動

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