松菸80週年收藏首曝光！絕版菸罐、老保險箱　見證年產值200億菸業興衰



▲慶祝松山菸廠80週年，台北「松山文創園區」耗費2年時間搜集資料與考察，舉辦「松菸八十特展」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導、攝影

台北「松山文創園區」前身為松山菸廠，為了慶祝松菸80週年，花了2年多史料蒐集和調查，即日起至8月18日推出「松菸八十」特展。收藏日治時期老保險櫃、80年前菸廠建築手繪設計稿、絕版菸標和菸罐、員工老照片⋯等，全是首次曝光，見證了這個曾經年產值超過200億的菸業興衰。



▲「松菸八十」特展慶祝廠房建築80歲生日快樂。

「松菸八十」特展的主展場位於「藝異空間」，展示了上百張各方徵集而來的菸廠老照片，還有長壽及新樂園的珍貴菸標、紳士牌雪茄、絕版菸罐等，更收藏80年前建築起建時手繪設計原稿、日治時期老保險櫃、菸廠檜木傢俱，還有員工的上班、休閒生活⋯等，全是首次曝光。現場也播放1960年代以松菸為場景的電影《良心與罪惡》，重現60年前菸廠運作的模樣。

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▲▼收藏許多珍貴菸標、紳士牌雪茄、絕版菸罐等。







▲許多早年的珍貴菸標。



▲▼介紹當年菸廠員工的上班、休閒生活⋯等。





▲▼還有日治時期老保險箱曝光！裡面有已停產的菸盒、存摺、舊紙鈔、印章、公文等物件，瞬間回到「松菸停產的那一年」。





▲▼松菸的老物件。







▲展場也特別以屏東生產的「菸葉」佈置。

由於很多民眾只看過香菸和菸草，卻不曾見過「菸葉」的樣貌，此次展場也特別以屏東生產的菸葉佈置，在濃濃的菸草香裡，從廠、菸、人各面向，觀看這個曾經近2千人在此工作、以此為家、年產值超過200億台幣的菸廠，找到更多動人的故事。為了慶祝松菸80週年生日，開展記者會也特別邀請當時雪茄工廠的老員工，現場示範手工捲雪茄。



▲為了慶祝松菸80週年生日，製作慶生蛋糕。



▲開展記者會也特別邀請當時雪茄工廠的老員工，現場示範手工捲雪茄。

松山菸廠在1937年起建、1939年投入生產，直到1998年停止生產，2001年由台北市政府指定為「市定古蹟」。過程歷經了13年荒廢，2011年正式轉型成為「松山文創園區」，成為台北市古蹟活化的成功案例。



▲80年前菸廠建築起建時手繪設計原稿。

在松菸八十特展期間，7/21週日晚上將首度開放鍋爐房，邀民眾欣賞《良心與罪惡》電影，同日7/21和8/10的下午15:00-17:00，還有松菸老員工私房路線導覽，限額參加。另在7/27（六）還有建築解密講座，詳情請至松山文創園區官網查詢。

松菸八十特展

日期：即日起～8月18日

時間：10:00-18:00免費參觀（12:00-13:00午休）

地點：松山文創園區藝異空間（南向製菸工廠1樓）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿吸菸，吸煙過量有害健康！

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