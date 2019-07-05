高市府花400萬清淤　神農路「逢雨必淹」真相曝光！

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高市府花400萬清淤　神農路「逢雨必淹」真相曝：堆1.8公尺淤泥

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▲▼韓市府花了400萬清淤「逢雨必淹」的神農路。（圖／高雄水利局提供）

▲韓市府花了400萬清淤「逢雨必淹」的神農路。（圖／高雄水利局提供）

記者李唯甄／高雄報導

去年823豪雨重創南台灣，讓高雄市民苦不堪言，韓國瑜上任後積極尋求治水良方，也動用第二預備金6500萬清淤，根據媒體報導，光是鳥松區神農路段，市府就花了400萬清淤，也發現約2.5公尺高的下水道裡，就堆了1.8公尺的淤泥，「淹水真相」讓網友看了直喊「怵目驚心」！

高雄市長韓國瑜上任後，找來治水專家李鴻源擔任市政顧問，要找出治水之道，李鴻源曾在臉書PO出下水道照片，只見下水道裡管線、樹根、垃圾布滿箱涵，畫面相當嚇人。韓國瑜上任後，針對過去逢雨必淹的神農路段進行下水道清淤工程，想不到約2.5公尺高的下水道裡，就堆了1.8公尺的淤泥，相當驚人。

▲▼韓市府花了400萬清淤「逢雨必淹」的神農路。（圖／高雄水利局提供）

▲韓市府花了400萬清淤「逢雨必淹」的神農路。（圖／高雄水利局提供）

高雄水利局表示，從開始清淤到現在，神農路是目前淤積最嚴重的路段，過去沒有清掃孔，人進不去、機器下不去，加上又有沼氣，讓整條下水道長年淤積嚴重，最深的地方堆了1.8公尺的混濁泥水淤積物，幾乎沒有排水功能。

媒體報導影片PO上網後，已經逼近14萬次收看，網友紛紛留言「這就是前朝吃香喝辣的證據」、「高雄人快把那些綠區立委、議員丟下去清水溝」，也有人說「很明顯就是平常的基本清理都沒做好，長期淹水就是人禍」，認為韓國瑜一直幫前執政時期的人擦屁股，還要被大家酸，為韓市府相當抱不平。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,淹水,下水道,神農路,清淤,水利局

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