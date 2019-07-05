韓國瑜政見會主張重啟核四　環團怒批「能源政策死當」

▲國民黨第三場國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨第三場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北登場，主題為經濟、財政、環境、能源。台灣反核行動聯盟5日於立法院召開記者會，批評國民黨五位參選人缺德、缺才、缺良心，懷疑是得了「核電中毒症」，更將韓國瑜、周錫瑋、張亞中三位評為「死當」。

台灣環保聯盟政策專員潘翰聲表示，針對國民黨最後一場國政願景電視發表會，經聯盟打分數後「通通不及格」，因參選人都選擇核能而非綠能。潘翰聲指出，尤其韓國瑜、周錫瑋、張亞中三位要重啟核四是被「死當」，至於郭台銘和朱立倫，答題時論及節能減碳、智慧電網、儲能等能源轉型的基礎工作，「可參加補考，還算有救」。

潘翰聲也請國民黨戒除「核粉」的假新聞，才能減輕核電中毒症狀，也呼籲民眾支持環保聯盟提案、台灣反核行動聯盟共同推動的「廢核．再生」公投，在九月底前達到30萬人門檻，以人民力量阻止核電復甦，實現台灣能源轉型。

針對韓國瑜在政見會上稱非核家園「缺良心」、「缺德比缺電更嚴重」，環團痛批重啟核四不顧在地民眾反對才是「缺良心」，不認真做政策研究，依舊信口開河，提出不知所云、沒有依據的2035年「5050」計畫，只會抱緊「核粉」網軍酸民的謊言不放是「缺才」；將貽害五十萬年的核廢料留給後代子孫，更是造惡業的「缺德」事。況且，核一廠從去年底除役，非核家園進行式，根本沒有缺電，入夏之後台電每日高掛供電充裕的綠燈，尖峰備轉容量率都在10％以上。

環團表示，郭台銘、朱立倫、韓國瑜等人，還迷戀去年選舉抹黑造謠的「用肺發電」口號，但是所謂「以核養綠」的燃煤比例高達四成，遠比非核家園的三成還高，「用肺發電」根本是打臉自己。

環團指出，台灣經濟命脈的外銷訂單，正面臨蘋果等大廠組成RE100聯盟承諾100%再生能源的壓力，綠色供應鍊之內的台積電，因此向政府要求更充足的綠能，不過郭台銘為了爭取擁核的國民黨提名，換位子換腦袋轉向積極發展核電，提醒郭台銘不想丟臉就快把正確的腦袋換回來。

最後，環團也說，朱立倫雖認同非核家園的理想，但卻誤以為現實達不到而要「核盡其用」，其實核一廠年滿40除役，連用過燃料棒都沒辦法退出，接下來核二、核三廠也都陸續屆齡依法除役，這樣的鞠躬盡瘁難道不是「核盡其用」嗎？環團認為非核家園當然做得到、也不躁進，呼籲自稱「正常倫」的朱立倫，能源政策別與「草包」或「錢包」看齊一再露下限。