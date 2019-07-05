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喊話韓國瑜當土地公顧市政　陳其邁：不要市長天天不在家

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▲韓國瑜聯訪。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜聯訪。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁5日南下台南，主持行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議，台南市長黃偉哲也親自出席防治會議。針對有韓粉送上兩百萬給高雄市長韓國瑜處理登革熱，陳其邁感嘆，登革熱的防治要劃對重點，首長應該要有心顧市政，就像土地公一樣守護地方，不要市長天天都不在家。

南下台南主持登革熱防疫會議，陳其邁表示，登革熱的防治最重要的是社區動員，台南市府在病媒蚊與幼蟲偵測都非常用心，尤其是社區動員的部分，這次防治會議幾乎所有台南市政府的各局處與登革熱有關的一級首長都到現場，更難能可貴的是4個局長都來，顯見對登革熱防疫的重視。

陳其邁指出，高雄市現在已經有33例，已經衍生第二、三波感染，非常憂心高雄市登革熱疫情擴散，相較起來，台南市政府在社區動員的工作非常用心，黃市長本身也是公衛專家，不管各里的監測或者是各疫情的熱點，都已經有相關因應措施，「假如台南市政府在經費、人力有任何需求，中央一定會全力配合，也希望台南與高雄疫情，不分藍綠、不分中央地方，我們一定通力合作」。

針對韓粉送給韓國瑜兩百萬防治登革熱，陳其邁回應，登革熱的防治要劃對重點是在社區防治，要有正確的防疫知識，他感嘆，首長要有心，心之所在就是故鄉，把每個民眾的家都當自己的家，應該全心全意來防疫，「我實在不太希望當疫情擴散時，有一些局長跑去選舉，市長又天天不在家，我覺得對於整個疫情防治，我覺得這樣不太好，我其實也勸了很多次說要把社區動員做好，把疫情防治列為最優先的項目，把高雄市政做好，全力拚市政，自然而然大家都會支持」。

陳其邁強調，市長就像土地公一樣，在地方保祐鄉親父老是最重要的工作，所以真的希望市長應該更專心市政，就當土地公，不要土地公常常比較忙或者不在家，這樣不太好。

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關鍵字：陳其邁,韓國瑜,登革熱,黃偉哲

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