蘇貞昌重話嗆韓國瑜：要錢給錢、要人給人！高雄缺的是心

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李忠憲攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜為了登革熱疫情頻頻向中央開砲，他日前還喊出，如果中央可以「要錢給錢、要人給人」，他聽了一定會感動落淚。行政院長蘇貞昌5日受訪時忍不住怒嗆，「我們真的是要錢給錢、要人給人，有錢有人缺的就是心了」。

韓國瑜狂嗆中央卡韓，不顧高雄登革熱疫情，5日還有韓粉送上兩百萬要給高雄市府。狂被韓國瑜批評，蘇貞昌5日受訪時痛批，他對於高雄登革熱疫情不斷累積非常憂心，韓國瑜不但沒有鎮守地方，反而老是趴趴走，話還亂講，甚至把責任亂怪別人，這樣的行為非常不對。

針對錢的部分，蘇貞昌說，高雄需要登革熱防治經費，跟中央要了五千多萬，「我兩天就批准了，全額照准，同時我們答應撥款的公文給他，他拖了一個多禮拜都沒有來領，可以看出高雄市不但疫情增加，讓全國憂心，連領錢的手續都毫無效率，也因為韓市長話亂講，讓人覺得是不是缺錢才捐錢，民眾熱心我們肯定，但疫情讓我們憂心」。

至於人力部分，蘇貞昌解釋，國軍化學兵隨時待命，電話都在高雄市府防疫官員手機上，隨時都可以聯絡，「我們真的是要錢給錢、要人給人，甚至高雄市衛生局長都說防疫經費夠，有錢有人缺的就是心，如果市長有鎮守地方，相信疫情還是守得住，請韓市長加油」。