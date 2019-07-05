郭台銘批不公不義籲韓國瑜　「成也中天敗也中天」快劃清界線

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

國民黨總統初選參選人郭台銘南下高雄跟前立法院長王金平的一起合體直播，不過就在直播前接受媒體聯訪的時候，郭台銘再度把砲口對向了中天電視，不但痛批中天是不公不義，是別人控制的媒體以外，同時呼籲韓國瑜應該要遠離，不然「成也中天，敗也中天」。

▲郭台銘酸韓國瑜不常在高雄，所以聯絡約不到 。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘在5日上午來到岡山跟中小企業會談結束後，被媒體詢問到是否被感受到被「特定媒體打壓」，原本在幕僚人員一路護送要離開的郭台銘，突然間停下了腳步，就丟出了一句「老天有眼」，隨即就轉身離開，並沒有對這句話來多做解釋，不過到了下午跟王金平一起接受聯訪的時候，媒體繼續追問這個部分。

▲郭台銘合體王金平一起直播，先參觀王金平老家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

郭台銘表示「老天有眼」這個部分，是要大家看「老天有眼」，而且自己是建議韓國瑜要「遠離這個不公不義，別人控制的媒體」，讓整個台灣的主體性不見，所以他也呼籲韓國瑜應該要遠離「不然成也中天，敗也中天」，同時也點名國民黨如果失敗的話，不能夠團結，就是「特定的媒體人」，他們拿這個去邀功要換取個人利益，不同自己跟王金平是為了台灣兩千三百萬同胞的利益，「所以我今天講得非常清楚，還是韓市長不劃清界線，真的是被他們拖累，我勸韓市長，還是趕快劃清界線」。