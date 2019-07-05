雲端最前線／郭、韓分裂難團結 全黨2020齊陪葬？

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國民黨初選終戰即將啟動，在郭、韓兩人引爆的烽火下，雙方支持者情緒已到滿點，逐漸形成失控局面，若黨無法解除分裂危機，全黨恐在2020集體陪葬。《雲端最前線》5日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉探討國民黨該如何解決即將來臨的分裂危機。

▲郭台銘、韓國瑜。（合成圖／中天電視提供）



隨著國民黨最後一場政見發表會落幕，接著7月8日至14日將進行初選民調最終戰，以目前黨內局勢來看，郭、韓差距仍微幅拉扯。不過此次民調不包含手機民調，對在年輕族群較有優勢的郭台銘而言，是否因此被逆轉？而握有豐富資源及人脈的王金平選在民調前與郭、韓兩人直播互動，是為了維持黨和諧還是另有盤算？引發外界熱議。

值得注意的是，若韓國瑜最後代表國民黨出線，是否將如民進黨所望的保送蔡英文？對此，黨內人士表示，以郭、韓兩人動員能力來看，韓國瑜仍是不可小覷的對手，因韓有凝聚「民怨」的魅力，加上韓粉堅定不摧的凝聚力及忠誠度，這未必是場好打的仗，切莫掉以輕心，反而輸掉大選。《雲端最前線》5日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉探討藍綠兩黨2020發展。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。