造勢辦不成意外變觀光日　徐永明：韓國瑜只把高雄當墊腳石

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前造勢時表示，取消原訂6日的造勢活動，也向「韓粉」邀約到高雄觀光旅遊，而高雄市觀光局特別推出「高雄觀光日」限時優惠。對此，時代力量立委徐永明認為，韓國瑜只把高雄當墊腳石，因為造勢辦不成，卻意外得到推廣觀光活動，「真的不知道該哭還是該笑」。

高雄市觀光局長潘恒旭表示，「高雄觀光日」在6日當天傍晚，韓國瑜也會進行城市旅遊大會，讓韓粉捕獲野生韓國瑜。而徐永明5日在臉書PO文，他先是稱讚韓國瑜，「要給韓國瑜一個讚」，上任大半年終於像在當一個高雄市長。只可惜，觀光日活動仍是一個附屬於韓國瑜競選總統的活動。

徐永明表示，對高雄人來講，有一個只把高雄當墊腳石，利用市政資源謀求個人利益的市長，因為造勢辦不成，卻意外得到推廣觀光活動，「真的不知道該哭還是該笑」。他說，雖然韓國瑜已把總統大選擺第一、高雄市政擺第二，但在高雄市長位子上一天，還是應該全力衝刺市政，否則罷免行動已展開，韓市長在位之日已進入倒數計時、指日可待。

文末，徐永明指出，若韓國瑜不留下點政績，未來市民心中留下的就是「落跑市長」、「唬爛市長」等印象，且「高雄大概20年都不會有國民黨再執政的機會了」。

▲徐永明。（資料照／記者黃克翔攝）