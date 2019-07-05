響應韓國瑜號召！韓粉相約「76高雄見」　拒上77凱道遊行

▲高雄市長韓國瑜日前在臉書號召「百萬人7月6日高雄遊」。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前喊話，邀請「百萬人」7月6日到高雄觀光，讓不少韓粉相約「高雄見」。喊話完畢後，許多韓粉表示，6日將前往高雄觀光，不會去國民黨7日舉辦的「反鐵籠公投凱道大會師」，「7/7國民黨中央的活動韓粉絕對不要去，管他國民黨權貴們。」

韓國瑜日前在臉書上直播表示，希望7月6日能有「百萬人」能到高雄「觀光旅遊」，「我們沒有什麼麼造勢活動，來高雄觀光旅遊」。他指出，遊客只要來到高雄，就有機會捕獲「野生韓國瑜」。

消息出現後，就有網友在FB社團《韓國瑜選總統全國後援會（韓家軍）》指出，韓國瑜邀請眾人6日前往高雄觀光，是擔心隔天凱道發生「77事變」，這樣「韓粉友聽懂嗎+1」。貼文一出現，立刻有許多韓粉在下面留言「+1」。

除了「+1」的韓粉以外，也有人說明，7日國民黨中央的活動，「韓粉絕對不要去」，「管他國民黨權貴們，去了就會被解釋成即使國民黨提名別人為國民黨總統候選人，韓粉也會支持。注意，注意，注意。權貴們太陰沉了：外鬥外行、內鬥內行。」他提到，韓粉要開始集中力量，不要成為國民黨少數權貴的籌碼，等到總統大選時，「幫韓國瑜打敗對手。」

▲超級韓粉黃意婷表示，這次絕對會與韓市長在高雄相見。（圖／翻攝自東森新聞）



超級韓粉黃意婷表示，他們7月7日原先就沒有上凱道的計畫，絕對會把握這次的機會，與韓市長在高雄相見，「像韓市長說的，把所有的景點走光、把美食吃光、把口袋的錢花光光。」

除了超級韓粉外，也有「韓家軍」小黃運將推出「搭車遊高雄5折」的口號，當天只要搭乘「車上綁國旗、韓家軍旗」的計程車遊高雄，車資就會自動打5折。另一名運將也說，到時候會盡量將定點安排在「可以促進高雄消費」的地點，讓高雄店家能夠賺錢。

▼韓家軍的小黃運匠在車上綁上國旗、韓家軍旗。（圖／翻攝自東森新聞）

