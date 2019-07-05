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印度高溫破50度熱死上百人　森林內的15隻猴子也中暑亡

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▲印度熱浪來襲。（圖／取自免費圖庫lifeofpix）

▲印度高溫超過50度，打破紀錄。（圖／取自免費圖庫lifeofpix）

實習記者施怡妏／綜合報導

印度6月以來遭最猛烈的熱浪襲擊，多個地區連日高溫超過45度以上，重災地區比哈爾邦已有137人被活活熱死，不僅人類受害，連猴子也難逃。美國麻省理工學院（MIT）專家警告，此波熱浪強度是有增無減，將發生人道危機，未來印度極可能因炎熱而無法居住。

印度3至7月最酷熱，所幸中間夾雜雨季有緩和作用，但今年苦等不到雨季來臨，使乾季的熱浪變得更強烈也更持久。美國有線電視新聞網（CNN）報導，首都新德里（New Delhi）上月出現48度高溫，拉賈斯坦邦楚盧（Churu）氣溫更高達50.6度，幾乎打破印度全國最高溫紀錄。

由於酷熱高到難以想像，位於中央邦的城鎮德瓦斯及巴格利森林，上月也發現約有15隻猴子因缺水而中暑而死亡，此狀況非常罕見，森林管理員米斯拉(P. N. Mishra)表示，「我們正在探究所有可能性，包括森林中的不同猴群可能曾發生過衝突。」

麻省理工學院（MIT）水文及氣候學教授艾塔希爾表示，「即使氣候變遷改善，未來熱浪仍將持續惡化，但若不改善氣候變遷的影響，熱浪會惡化得更嚴重。」

如果全球碳排放速度持續照著目前狀況前進，南亞大部分地區，包括恆河流域、印度東北和東部海岸，斯里蘭卡北部和巴基斯坦的印度河流域，都將引爆生存危機。估計到2100年，印度、巴基斯坦與孟加拉會熱到「考驗人類生存極限」，出門在外必須冒著生命危險。

▲印度熱浪猴子找水喝。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度熱浪猴子也吃不消，尋找水源解渴。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：印度,高溫,熱浪

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