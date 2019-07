快訊／美國6.4大地震！南加州一陣狂搖　洛杉磯民眾驚逃

▲加州發生6.6大地震。(圖/翻攝USGS)



記者許力方/綜合報導

美國南加州驚傳大地震!美國地質調查局(USGS)指出,當地時間4日上午10時33分發生規模6.4大地震,震央位於聖貝納迪諾郡的瑟爾斯山谷,深度僅8.7公里,位在偏遠的廣闊無人地區,目前仍不清楚地震是否造成重大損害或傷亡,但遠在150哩外的洛杉磯民眾都能明顯感覺到搖晃,家中物品掉落一地,驚慌奔逃。

【02:12更新】USGS最初地震報告測得規模6.6,稍晚下修為6.4地震。

據悉,加州正位於環太平洋地震帶中,容易發生地震,但6.4大地震為多年來襲擊南加州最強的一起地震。根據國家海嘯預警中心表示,預計不會發生海嘯。

We are very much aware of the significant earthquake that just occurred in Southern California. Please DO NOT call 9-1-1 unless there are injuries or other dangerous conditions. Don't call for questions please.