大陸熱浪來襲「河北發紅色預警」　市民怨：隱形眼鏡都快化了

▲河北發佈高溫紅色預警。（圖／翻攝自梨視頻）

實習記者曾筠淇／綜合報導

大陸華北地區已連續多日受熱浪威脅，河南林州、安陽等城市更突破攝氏40度，據《新華社》報導指出，「中央氣象台持續發布高溫黃色預警」，中央氣象台也預估，7月4日的氣溫仍會繼續攀升，將創下今年入夏最高溫。但好消息則是，天津市、上海市等地區的高溫津貼，相較去年還提升了。

河北省氣象部門3日發佈高溫紅色預警，河北中南部地區4日白天最高溫度可達37-39℃，部分地區可達40℃以上。許多市民撐傘走在街頭，仍然直呼太熱，根本不想出門，更有女生抱怨隱形眼鏡都快化了。

根據《新華社》報導顯示，「北京、天津、河北中南部和東部、遼寧西南部、山西中南部、陝西東部、山東、河南北部、內蒙古西部、甘肅西部、新疆東部和南疆盆地等地最高氣溫達35～37℃」，更有部分區域突破攝氏40度的高溫，華北中南部、黃淮、南疆盆地等地也將持續高溫天氣，將達入夏以來的最高溫。

▲中國24小時最高溫預報。（圖／翻攝自中國中央氣象局）

《防暑降溫措施管理辦法》中提到，「所謂『高溫天氣』，是指地市級以上氣象主管部門所屬氣象台站向公眾發布的日最高氣溫35℃以上的天氣」，此辦法適用於在高溫天氣或高溫作業的勞工，辦法中還規定，「從事高溫作業和高溫天氣作業的勞動者，依法享受崗位津貼」。因此伴隨炎炎夏日，高溫津貼更是必須補貼給勞工的。

其中，天津、上海、福建等地區也在今年調整高溫津貼的標準，然而也有部分地區仍原地踏步，包括近年始終敵不過熱浪襲擊的河南，一天10元的人民幣津貼標準，已自2008年沿用至今，而廣東、吉林的標準自2011年訂定，也未有調整。

同時，若高溫津貼未確切落實，各地也會受到相對應的懲處，如根據《山東省高溫天氣勞動保護辦法》，「逾期未改正的，處以2000元以上20000元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。陝西總工會也要求，「在高溫天氣期間合理安排或調整工作時間，適當增加高溫作業環境下勞動者休息時間，盡量減少高溫時段室外作業」。

夏日高溫屢屢創新高，先前許多設施也曾因熱浪來襲而用電量大增，造成電力系統無法負荷而停電，而農作物的生長也因乾旱而欠收，更有人因熱浪造成身體不適而送醫。因此呼籲民眾適時補充水分避免中暑，發電及公共安全也需要多留意。

