　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸熱浪來襲「河北發紅色預警」　市民怨：隱形眼鏡都快化了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲河北發佈高溫紅色預警。（圖／翻攝自梨視頻）

▲河北發佈高溫紅色預警。（圖／翻攝自梨視頻）

實習記者曾筠淇／綜合報導

大陸華北地區已連續多日受熱浪威脅，河南林州、安陽等城市更突破攝氏40度，據《新華社》報導指出，「中央氣象台持續發布高溫黃色預警」，中央氣象台也預估，7月4日的氣溫仍會繼續攀升，將創下今年入夏最高溫。但好消息則是，天津市、上海市等地區的高溫津貼，相較去年還提升了。

河北省氣象部門3日發佈高溫紅色預警，河北中南部地區4日白天最高溫度可達37-39℃，部分地區可達40℃以上。許多市民撐傘走在街頭，仍然直呼太熱，根本不想出門，更有女生抱怨隱形眼鏡都快化了。

根據《新華社》報導顯示，「北京、天津、河北中南部和東部、遼寧西南部、山西中南部、陝西東部、山東、河南北部、內蒙古西部、甘肅西部、新疆東部和南疆盆地等地最高氣溫達35～37℃」，更有部分區域突破攝氏40度的高溫，華北中南部、黃淮、南疆盆地等地也將持續高溫天氣，將達入夏以來的最高溫。

▲中國24小時最高溫預報。（圖／翻攝自中國中央氣象局）

▲中國24小時最高溫預報。（圖／翻攝自中國中央氣象局）

《防暑降溫措施管理辦法》中提到，「所謂『高溫天氣』，是指地市級以上氣象主管部門所屬氣象台站向公眾發布的日最高氣溫35℃以上的天氣」，此辦法適用於在高溫天氣或高溫作業的勞工，辦法中還規定，「從事高溫作業和高溫天氣作業的勞動者，依法享受崗位津貼」。因此伴隨炎炎夏日，高溫津貼更是必須補貼給勞工的。

其中，天津、上海、福建等地區也在今年調整高溫津貼的標準，然而也有部分地區仍原地踏步，包括近年始終敵不過熱浪襲擊的河南，一天10元的人民幣津貼標準，已自2008年沿用至今，而廣東、吉林的標準自2011年訂定，也未有調整。

同時，若高溫津貼未確切落實，各地也會受到相對應的懲處，如根據《山東省高溫天氣勞動保護辦法》，「逾期未改正的，處以2000元以上20000元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。陝西總工會也要求，「在高溫天氣期間合理安排或調整工作時間，適當增加高溫作業環境下勞動者休息時間，盡量減少高溫時段室外作業」。

夏日高溫屢屢創新高，先前許多設施也曾因熱浪來襲而用電量大增，造成電力系統無法負荷而停電，而農作物的生長也因乾旱而欠收，更有人因熱浪造成身體不適而送醫。因此呼籲民眾適時補充水分避免中暑，發電及公共安全也需要多留意。
 

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：中國,華北,熱浪,高溫,津貼

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸6月起發放「高溫津貼」　我勞動部長：會想想！

禁止退將赴陸惹議　陸委會：指標性人員進行特定行為才罰

華聞快遞／上海再增15家貿易型總部企業　總數達137家

批柯文哲「兩岸一家親」　邱垂正：政治要求、通關密語不應成典範

雙城是兩岸唯一溝通平台　邱垂正：政府未授權進行任何溝通

柯文哲答謝晚宴　上海贈農民畫「九魚圖」籲兩岸天長地久

大陸熱浪來襲「河北發紅色預警」　市民怨：隱形眼鏡都快化了

「RCEP」談判將首次辦在中國！陸商務部：22日至31日河南鄭州舉行

醫護員粗心「拿錯藥注射」！3月女嬰急轉院...媽嚇壞：已經2天了

影／上海IT男20斤垃圾「郵寄」江蘇　快遞員：天才一樣的操作但不行

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

禁止退將赴陸惹議　陸委會：指標性人員進行特定行為才罰

華聞快遞／上海再增15家貿易型總部企業　總數達137家

批柯文哲「兩岸一家親」　邱垂正：政治要求、通關密語不應成典範

雙城是兩岸唯一溝通平台　邱垂正：政府未授權進行任何溝通

柯文哲答謝晚宴　上海贈農民畫「九魚圖」籲兩岸天長地久

大陸熱浪來襲「河北發紅色預警」　市民怨：隱形眼鏡都快化了

「RCEP」談判將首次辦在中國！陸商務部：22日至31日河南鄭州舉行

醫護員粗心「拿錯藥注射」！3月女嬰急轉院...媽嚇壞：已經2天了

影／上海IT男20斤垃圾「郵寄」江蘇　快遞員：天才一樣的操作但不行

拉攏台青支持　柯文哲金山座談掛保證：有什麼需要幫忙解決

Yahoo民調／國家養發酵？　政見會後郭台銘電爆韓國瑜

「殺了我吧！」黃衣男持刀朝警察暴衝　遭連開多槍擊斃

這場電影「斷片」很噁心　台大醫院職員下藥舔胸「驗出DNA」

驚！7天連3爆　彰化大城土雞場感染禽流感共撲殺近6萬隻　

LEO王休學了才講！媽保證：老實說我就不生氣　害怕被抓包先招了

立法院臨時會結束　共計通過17法律案、1同意權行使案

韓國瑜政見庶民經濟「客廳即工廠」　挨批：讓台灣倒退50年？

他們是同人！《阿爾罕》他有演《WWW》　「男神的師弟」背景曝光

智慧家庭、Type C筆電雙引擎　群光第2季營收創同期新高

柯市長想降「地價稅」困難重重　只能靠市府預算補貼

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

大陸熱門新聞

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

7歲童目睹媽媽被滅火器高空爆頭

廈門散打王被點穴！　當場倒地抽..

曾一腳踢暈對手　練喻軒約館長：..

翻男友手機見「男男激情圖」　她..

4狗圍攻撕咬　母肉身護女倒血泊

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

陸拳擊冠軍約戰館長　嗆聲片曝光

年輕人妻「車震」外送員　被夫抓..

吃野外蘑菇！1家6口肝腎受損送..

影／「拾荒女神」開直播教垃圾分..

三角巨蛇誤闖路上「狂吐小車子」

丈夫外遇「人妻卻不願離」　鼻酸..

百度CEO李彥宏演講　觀眾突衝..

更多熱門

相關新聞

白宮經濟顧問：美中很快會重啟談判

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）當地時間3日表示，美中高層代表很快會再次進行會面，繼續完成世界兩大經濟體間的貿易談判，時間定在下個禮拜。他說，美中代表已經在電話裡先談過了。

中國的雙一流高教政策出了什麼問題？

全球熱浪襲擊　海洋「貽貝」被熱熟

為什麼藍白陣營集體誤判美中貿易戰？

從競合到零和看「川習會」

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有計畫的

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

女星驚傳遭性侵槍殺！「全裸陳屍橋下」真相超扯

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面