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全球熱浪一波接一波　海洋「貽貝」被熱烘到開殼…熟了！

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▲▼貽貝在海邊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲全球氣溫屢創新高，海洋生物也遭受波及（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

全球氣溫節節攀升，不只陸地上的生物感受到夏季的威力，海中的生物也深受其害，貽貝就是受害者之一，竟然有大量的貽貝海裡被煮熟。在博德嘉灣工作超過15年的研究協助者索恩斯（Jackie Sones）表示，「我從來沒有看過這種狀況。」

根據《CNN》的報導，索恩斯在星期一（1日）表示:「在靠近現場時，我馬上就發現數百隻貽貝的死亡。」貽貝健康時是緊閉的，但是死亡時則會打開硬殼並露出裡面的組織，也因此存活與否非常明顯。在她深入的調查之後，發現死亡的貽貝數量竟然高達數萬隻，根據之前的經驗，貽貝被熱死是有發生過的，但如此大的數量前所未聞。

加州在6月時被破紀錄的熱浪襲擊，距離博德嘉灣20英里（約32公里）遠的聖塔羅莎（Santa Rosa）氣溫來到了華氏100度（約攝氏38度）而貽貝最高可以忍受的溫度大概是華氏90度（約攝氏32度）。

根據索恩斯的推測，這些貽貝可能遭遇了接近攝氏38度的高溫，最後只有少數的貽貝幸免於難。她更進一步表示，這樣的現象應該會影響整個區域，東北大學的海洋生態學家海爾莫斯（ Brian Helmuth）設計了一款機械貽貝，其功能為記錄該種生物所感知的溫度。他表示:「現在做氣象預測時，再也不是未來會怎麼做，而是我們會如何面對現在的問題。」

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關鍵字：氣溫, 熱浪, 海洋生物, 全球暖化

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