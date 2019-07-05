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環太平洋「24小時內連2強震」！南加州主震後　1小時內狂搖34次餘震

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▲▼2019/07/04，南加州地震。（圖／翻攝自USGS）

▲南加州淺層地震，包括洛杉磯和內華達州拉斯維加斯都有震感。（圖／翻攝自USGS）

記者王致凱／綜合外電報導

火環帶一日兩震！根據美國地質調查局（USGS）觀測，洛杉磯北方150英里（約240公里）的瑟爾斯山谷（Searles Valley）當地時間4日上午10時33分發生規模6.4淺層地震，震源深度僅8.7公里，包括南加州大部分地區和內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）都有震感。當地時間4日稍早，在加拿大溫哥華島西北方外海也發生規模6.5強震。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，距離震央約20公里小鎮里奇克萊斯特（Ridgecrest）傳出建築部分損毀災情。奇克萊斯特希爾頓歡朋酒店（Hampton Inn and Suites Ridgecrest）經理露傑羅（Diane Ruggiero）向CNN表示，旅館建築物發生「明顯受損」情況。

另一方面，距離震央240公里在洛杉磯市中心也能感受到長時間搖晃，使建築物來回搖晃持續10多秒鐘時間；南加州最主要航空樞紐洛杉磯國際機場（LAX）也能感受到震感，所幸並未傳出跑道受損情形，目前所有航班正常起降。

CNN引述官員說法，在主震發生後至少又發生4次較強餘震，規模分別為4.7、3.5、3.8和4.2。另根據USGS觀測，在主震發生後1小時內，陸續共發生34次規模2.5以上餘震。

▼南加州同一地區餘震不斷，且震源相當密集。（圖／翻攝自USGS）

▲▼2019/07/04，南加州地震。（圖／翻攝自USGS）

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，這是自1994年北嶺地震（1994 Northridge earthquake）後，南加州地區發生最大規模地震。北嶺地震發生在1994年1月17日，規模6.7，造成57人死亡、超過8000人受傷。

值得一提的是，同樣位於火環帶的加拿大溫哥華島西北部外海，當地時間3日晚間9時30分也發生規模6.2地震。USGS觀測，震央位置位於加拿大英屬哥倫比亞省城鎮貝拉貝拉（Bella Bella）西南西方196公里處，震源深度10公里。加上隨後的南加州地震，這已經是北美西岸的環太平洋地震帶，24小時內發生的第2次規模6以上強震。

▼溫哥華島西北方外海當地時間3日晚間也發生規模6.2地震。（圖／翻攝自USGS）

▲▼加拿大0704發生規模6.5強震。（圖／翻攝自美國地質調查所USGS）

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關鍵字：南加州地震,餘震,環太平洋地震帶,北美要聞

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