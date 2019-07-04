4.8M巨冰爬上河岸　夏季「冰海嘯」景象直逼末日…居民歡欣搶拍！

▲俄國葉尼塞河發生「冰海嘯」現象。（圖／翻攝自《The Siberian Times》，下同。）

國際中心／綜合報導

俄羅斯杜金卡（Dudinka）居民日前拍下驚心動魄的「冰海嘯」現場，在葉尼塞河（Yenisei River）北西伯利亞流域的河港，目睹高達4.8公尺的巨型冰塊被快速推擠上岸，猛烈撞擊沿岸砂石，驚險畫面彷彿怪物來襲。當地居民亞莉克珊卓拉（Aleksandra）開心表示，「冰塊裂開以後，河流就會再次流動，代表夏天終於來了！」

▲杜金卡民眾正在拍攝冰海嘯。

影片中，巨型冰塊受到融化的浮冰推擠，彷彿有了自己的生命一樣「爬」上岸。據了解，現場居民身穿輕薄服裝，開心迎接每年夏天到來前的壯麗景觀，但將大自然的威力拍攝下來以後，也迅速離開現場。俄羅斯聯邦緊急情況部表示，這段影片展現每年冬季過後「破冰」的過程，大約再過1周左右的時間，冰塊都會隨之流入北冰洋，屆時河川將恢復順暢流動，船隻也能夠趁著短暫的夏季航行。

▲冰海嘯推進速度非常快速。

俄媒《西伯利亞時報》報導此事，稱之「印象深刻到嚇人的景象」，影片分享後也吸引網友留言，「拍影片的人還活著嗎？」、「從來沒有想過葉尼塞河的力量如此龐大。」、「真是氣勢磅礡且令人畏懼，我甚至希望看到一個怪物從碎裂的冰塊裡爬上岸。」

冰海嘯（Ice Tsunami），又稱冰壅，指大量冰從河、湖或者海中等水體湧上陸地的現象，高度可達到12公尺，可能成因是洋流、強風或是溫度劇烈變化，和冰山相似。



▲葉尼塞河冰海嘯。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▲葉尼塞河冰海嘯。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）