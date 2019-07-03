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俄軍方潛艇失火...14人窒息亡　普丁證實：7人是海軍高級軍官

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▲ 俄羅斯一艘潛艇在任務途中起火，船上14人罹難。圖為示意圖，非發生火災船艦。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一艘潛艇1日在進行深海研究任務時，於西北部的北莫爾斯克（Severomorsk）海域發生火災，造成船上14名研究專家全數罹難。俄羅斯國防部隨後也出面回應，儘管大火已經被撲滅，但這起意外對俄國而言，無疑是一次「巨大損失」，關於事故發生原因，接下來將會由國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）親自調查。

綜合《俄羅斯總通訊社》及《俄羅斯商業諮詢日報》（RBC）報導，消息人士透露，發生意外的潛艇疑似為核動力潛艇AS-12（210型核潛艇，又稱為Losharik號潛艇），當時正在北莫爾斯克執行「深海研研究任務」，船身卻突然間起火，造成潛艇內14名研究專家全因為吸入濃煙，中毒死亡。

俄羅斯總統普丁在得知這起意外後，立刻向罹難者家屬表示慰問、給予協助，同時他也發布聲明稱，「出事的潛艇並不是一般的潛艇，而是科學研究專用潛艇。至於14名罹難的研究人員，其中有7位是海軍高級軍官、2位則曾獲頒「俄羅斯英雄」（Hero of Russia）的最高榮譽勳章，這次意外對俄羅斯而言，無疑是一次『巨大的損失』。」

至於出事的潛艇，目前正停靠在俄羅斯位於巴倫支海（Barents Sea）的北莫爾斯克基地內，等待紹伊古親自前往調查，以釐清詳細事發原因。

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關鍵字：AS-12,俄羅斯,紹伊古,北莫爾斯克,軍武,國際軍武

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