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能至海面下5400公尺監聽、切斷海底電纜　俄失火潛艇疑為「間諜潛艇」

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國際中心／綜合報導

俄羅斯一艘潛艇1日發生火災，造成船上14名研究專家罹難，儘管俄羅斯國防部在稍早的聲明中僅證實潛艇是在執行「深海研究任務」過程中出狀況，關於事發原因、船艦名稱、船上人數，以及有無倖存者都沒有多談。不過俄媒卻透露，這艘船艦就是核動力迷你潛艇Losharik號（210型核潛艇，又稱AS-12），是一艘能秘密監聽、蒐集情報的「間諜潛艇」。

根據《紐約時報》報導，Losharik號是一艘「間諜潛艇」，屬於俄羅斯深海研究總局（Main Directorate of Deep-Sea Research，GUGI）的重要財產，也是俄羅斯最神秘的核子動力潛艇，它最多能夠承載25人，船身由7個球體組成，能夠承受更大的壓力，因此比一般潛艦能潛得更深，可以下潛至海面下1萬8000英呎（5486公尺），進行監聽、監視深海活動、繪製海圖、切斷海底通訊電纜等敏感任務，正好也呼應了俄國總統普丁在聲明中所提到，「這不是一般的船。」

▲Losharik號船身由7個球體組成，能承受更大的壓力，比一般潛艦能潛得更深。（圖／翻攝Rob Lee推特）

迷你潛艇與一般潛艦的差別在於，它們通常體積比較小，如果沒有一些支援的話，無法單獨進行作業。Losharik號就是透過核動力潛艦「奧倫堡號」（Orenburg）搭載，以潛入海底的更深處。

據悉，北約早已經查覺俄國近期在北大西洋的潛艇活動增加，特別是靠近海底通訊電纜一帶。北約擔心，像是Losharik號這類迷你潛艇，能夠讓俄國有機會切斷海底電纜，或透過監聽獲取重要情報。

早在2012年，Losharik號便下潛至海面下方8202英呎（約2500公尺）處，於北極海海床探勘、蒐集資訊，最終證明羅蒙諾索夫海嶺（Lomonsov）與門得列夫（Mendeleyev）海嶺是屬於大陸棚的一部份，一舉擴大了俄國的領土。

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關鍵字：AS-12,Losharik,間諜潛艇,俄羅斯,紹伊古,北莫爾斯克,軍武,國際軍武

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