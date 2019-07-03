白目男跟蹤還「偷踹」　棕熊下秒怒吼狠咬…網嘆：新品種的白痴

▲男子錄下被熊攻擊瞬間。（圖／翻攝自Liveleak）



國際中心／綜合報導

俄羅斯堪察加邊疆區（Kamchatsky krai）一名男子，意外發現一隻在森林裡漫步的棕熊，他竟大膽地決定跟拍這隻熊，最後甚至還伸腿踢了熊一腳，當下這隻棕熊立刻抓狂，怒吼一聲衝向這名男子，嚇得他趕緊往後逃跑。當然絕對比不上棕熊死命追趕的速度，不過幸好這名白目的男子只有手被咬傷，他還天真地說，「這是棕熊留給我的禮物。」

▲▼棕熊被男子踢一腳後直接被惹怒。（圖／翻攝自Liveleak）



從男子手持相機的錄影畫面可以看到，他一路緊跟著棕熊穿過層層樹林，距離大概只有不到一公尺，後來越靠越近後，這名男子所幸伸出腿快速地踢了熊屁股一下。起初這隻熊只是回頭狠狠地瞪他，結果這名男子也站在原地與牠四目相接，下一秒棕熊就抓狂大吼一聲，朝著這名男子衝去，只見鏡頭突然一陣混亂搖晃後結束。

後來男子只有手掌被咬傷，其他地方都無大礙，他還天真地說，「這傷口是棕熊留給我的禮物。」影片被分享到《Liveleak》後，網友紛紛留言表示，「別玩弄熊阿」、「真的很幸運沒被熊撕碎」、「就算是踢人類屁股也會生氣吧！更何況是熊」、「這男生是新品種的白痴」。