鐵路殺警案／單膝頂肩「壓制暴衝嫌」！義勇哥身分曝光　八軍團：是中士班長

記者洪靖宜、莊智勝／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時許驚傳殺警案，當時54歲的鄭嫌揮刀逞兇刺傷25歲的鐵路警察李承翰，隨後立即遭到現場眾人制服；其中一名身材相當魁梧的「義勇哥」在壓制鄭嫌影片曝光後，還被網友肉搜出是陸軍八軍團機步333旅羅姓中士。對此，八軍團也回應，羅員認為協助壓制嫌犯、避免更多人受傷是身為軍人應盡的義務，因此低調婉拒採訪。

▲台鐵殺警案，義勇哥壓制揮刀的鄭姓嫌犯，遭肉搜出職業軍人身分。（圖／地方中心翻攝，下同）

鄭嫌3日晚間自台南搭乘自強號北上，但卻因未購票而遭到列車長要求補票，不料鄭嫌竟在狹小的車廂內暴走揮刀，還一刀捅斃前來處理糾紛的員警李承翰；在案發後，現場部分乘客、站務員紛紛趕到、一擁而上將鄭嫌制伏，其中一段曝光的畫面中，一名身穿黑色上衣、身形壯碩魁梧的男子將鄭嫌牢牢壓制在地，還以膝蓋抵住其肩膀等待警方到來，不讓他再起身傷人。

▲義勇哥是陸軍八軍團機步333旅的中士班長。



該段畫面在網路上瘋傳後，男子英勇的行徑被網友封為「義勇哥」，甚至還有人肉搜出男子身分，發現他竟是陸軍八軍團機步333旅的中士班長。對此，八軍團稍早也證實，畫面中的男子確實就是中士羅偉，當天晚間羅偉休假，正準備北上前往台中探視母親，碰巧撞見鄭嫌揮刀逞兇，因此上前協助將他壓制。

八軍團表示，29歲的羅偉是屏東縣春日鄉原住民人，在警方趕抵現場後，見到羅偉見義勇為，還曾要他留下姓名、聯絡方式等資料，但羅偉自覺助人、保護現場旅客是身為軍人應盡的義務，因此面對警方的詢問，僅簡短回應「為善不欲人知」，旋即轉身離開；而軍方是4日上午接獲消息後，進一步查證才得知此事，羅偉也相當低調不願露面，婉拒受訪。